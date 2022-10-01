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Falyalı’nın eski koruması olay gecesini anlattı

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

01 Ekim 2022 Cumartesi 02:51
Falyalı’nın eski koruması olay gecesini anlattı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, ikinci tanığı mahkemeye dinletti. Tanık olarak dinlenen Falyalı’nın eski koruması Halil Işık olay gecesini anlattı.

Işık şunları söyledi:

“Olay günü saat 18.30 sıralarında Halil Falyalı’yı otelden aldık, evine doğru yola çıktık. Önde Falyalı’nın makam aracı arkada ben ve diğer koruma arkadaşım Türkistan Gülce  Çatalköy’e doğru yol aldık. Çatalköy’e girdiğimizde virajda Mazda Demio marka bir aracın yol ortasında durduğunu gördük. Türkisan Gülce araçtan indi ve duran arabaya bakmaya gitti. Önümüzde duran Halil Falyalı’nın aracını geçtikten sonra sol taraftan ateş edildi, üstümüze mermiler yağmaya başladı.

Ben de araçtan çıkıp, çıkmaz sokaktaki bir duvara yaslandım. O esnada civardaki evden bir şahıs çıktı. Ona polisi aramasını söyledim. Ateş devam ederken aracımın yanına gidip 3 el ateş ettim. Birkaç saniye sonra ateş kesildi, ben de Falyalı’nın aracının yanına gittim. Gittiğimde Falyalı ve şoförünün ölmüş olduğunu düşündüm. Şoför Demirtaş’ın yüzü görünmeyecek bir durumdaydı. Falyalı’nın ise sağa doğru başı kaymıştı. Daha sonra polisi ve ambulansı aradım. Akabinde Özge Falyalı ve Hüsnü Falyalı olay yerine geldi. Anlatacaklarım bu kadar.

Işık,  sanıkların avukatlarının sorularını da yanıtladı. Işık, 6 yıldır özel korumalık yaptığını, Falyalı’nın yanında ise sadece bir buçuk ay çalıştığını söyledi. Işık koruma görevliliği için özel eğitim almadığını da söyledi.

Işık’ın ifadesinin ardından duruşma 4 Ekim Salı gününe ertelendi.

Duruşmanın ardından sanıklar cezaevine götürülmek için polis otosuna bindirilirken, hava ateş açma suçundan mahkum edilen ve cezaevine götürülmeyi bekleyen Halil Işık ile sanıklar arasında laf tartışması oldu.

Işık sanıklara, kahpece adam öldürdünüz, kahpesiniz derken, sanıklar bu sözlere tepki gösterip, ne diyorsun sen ulan diyerek cevap verdi. Birkaç saniye süren gerginlik polisin müdahalesiyle büyümeden engellendi.

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