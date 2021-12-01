banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Turizmciler Başbakanla görüşecek
Turizmciler Başbakanla görüşecek
İmar Planı'na ara emri!
İmar Planı'na ara emri!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
banner405

Falyalı’nın avukatı Mustafa Asena’dan açıklama

Kamuoyunun yakından takip ettiği iş insanı Halil Falyalı davasında istinaf görüşmeleri devam ederken Falyalı’nın avukatı Mustafa Asena’dan açıklama geldi

01 Aralık 2021 Çarşamba 12:17
Falyalı’nın avukatı Mustafa Asena’dan açıklama

Halil Falyalı’nın Avukatı Mustafa Bülent Asena Yüksek Mahkeme huzurunda Halil Falyalı’dan şikâyetçi olduğu iddia edilen Turgut Katırcı’nın Hapishane müdürü huzurunda el yazısıyla yazdığı bir İtirafname olduğunu ve bu İtirafname ışığında alt mahkeme tarafından verilen emrin iptali için istida yapıldığını ve bu istidanın bugün Girne kaza mahkemesinde saat 13.00 de görüşüleceğini beyan etti.

banner341
Avukat Mustafa Asena’nın bu beyanı üzerine istinaf mahkemesi duruşmayı 8 Aralık’a erteledi.

Gazetemizin elde ettiği bilgilere göre İtirafname içerisinde Turgut Katırcı’nın "Ben sadece borcumu ödemek istediğim için, bana yardımcı olması için bazı çalışan arkadaşlarımdan yardım istedim ve onlarda bana yardım ettiler, Hiç kimse hiç bir şekilde benden zorla para almadı, senet imzalatmadı ve kimse bana baskı, etki ve tehdide bulunmadı ve tüm bu gerçekleri ben Avukatım Serhan Çınar’a olayın ilk günlerinde de anlattım. Bu yazıların hepsini kendi hür iradem ve isteğimle yaptım" cümleleri yer almaktadır ve zanlı Katırcı’nın bu itirafnamesini ceza evinde bulunduğu sırada ceza evi müdürü huzurunda ve kendi el yazısıyla yazdığı da gelen bilgiler arasında.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AsenaHalil Falyalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Arıklı'dan YDP’den istifa edenlere çağrı
Arıklı'dan YDP’den istifa edenlere çağrı
Manga'dan hayat pahalılığı hakkında açıklama
Manga'dan hayat pahalılığı hakkında açıklama
Taçoy’dan, Azerbaycan’a başsağlığı mesajı
Taçoy’dan, Azerbaycan’a başsağlığı mesajı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan açıklama
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan açıklama
Yine akaryakıt krizi! Euro diesel ve kurşunsuz 98 oktan benzin birçok istasyonda bitti!
Yine akaryakıt krizi! Euro diesel ve kurşunsuz 98 oktan benzin birçok istasyonda bitti!
Turizmciler Başbakanla görüşecek
Turizmciler Başbakanla görüşecek
İmar Planı'na ara emri!
İmar Planı'na ara emri!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Maliye Bakanı Oğuz, yeni gümrük personeliyle biraraya geldi
Maliye Bakanı Oğuz, yeni gümrük personeliyle biraraya geldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim