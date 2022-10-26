Falyalı ve Demirtaş cinayeti ile ilgili kamera kayıtları inceleniyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, 11’inci tanık PGM Özel Soruşturma Biriminde görevli Polis Çavuşu Ersin Öğretici’yi mahkemeye dinletti. Duruşmada Veysel Sare, Musa Çiçek adına avukat Süleyman Özsoylular hazır bulundu.

PGM Özel Soruşturma Biriminde görevli Polis Çavuşu Ersin Öğretici, yapmış olduğu icraatları anlattı.

Cinayetle bağlantılı özellikle Girne olmak üzere KKTC genelinde 95 noktadan kamera kaydı temin ettiğini belirten Öğretici, bunlardan 58 tanesinde sanıkların, diğer görüntülerin ise Halil Falyalı’nın yaya ve hareketli görüntülerini içeren kayıtlar olduğunu belirtti. Ersin Öğretici’nin temin ettiği görüntüler emare dosyasına eklendi.

Teknik tanığın dinlenmesinin ardından duruşma bugün saat 13.30’a ertelendi.

Bu arada bugünkü duruşmada mahkemeye 120 emare daha sunulacağı bilgisi elde edildi.