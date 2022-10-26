banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Uyuşturucu zanlılara 2 gün tutukluluk!
Uyuşturucu zanlılara 2 gün tutukluluk!
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden şahıslar aleyhindeki karar açıklandı!
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden...
Hasret Balcıoğlu ve Turgay Avcı!
Hasret Balcıoğlu ve Turgay Avcı!
"Yapay kalple yaşayan bir hastaydı"
"Yapay kalple yaşayan bir hastaydı"
Benli: Avrupa’da yeni hedeflerimiz var
Benli: Avrupa’da yeni hedeflerimiz var
banner405

Falyalı ve Demirtaş cinayeti ile ilgili kamera kayıtları inceleniyor

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 13:23
Falyalı ve Demirtaş cinayeti ile ilgili kamera kayıtları inceleniyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, 11’inci tanık PGM Özel Soruşturma Biriminde görevli Polis Çavuşu Ersin Öğretici’yi mahkemeye dinletti. Duruşmada Veysel Sare, Musa Çiçek adına avukat Süleyman Özsoylular hazır bulundu.

PGM Özel Soruşturma Biriminde görevli Polis Çavuşu Ersin Öğretici, yapmış olduğu icraatları anlattı.

Cinayetle bağlantılı özellikle Girne olmak üzere KKTC genelinde 95 noktadan kamera kaydı temin ettiğini belirten Öğretici, bunlardan 58 tanesinde sanıkların, diğer görüntülerin ise Halil Falyalı’nın yaya ve hareketli görüntülerini içeren kayıtlar olduğunu belirtti. Ersin Öğretici’nin temin ettiği görüntüler emare dosyasına eklendi.

Teknik tanığın dinlenmesinin ardından duruşma bugün saat 13.30’a ertelendi.

Bu arada bugünkü duruşmada mahkemeye 120 emare daha sunulacağı bilgisi elde edildi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlılara 2 gün tutukluluk!
Uyuşturucu zanlılara 2 gün tutukluluk!
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden şahıslar aleyhindeki karar açıklandı!
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden şahıslar aleyhindeki karar açıklandı!
Hasret Balcıoğlu ve Turgay Avcı!
Hasret Balcıoğlu ve Turgay Avcı!
"Yapay kalple yaşayan bir hastaydı"
"Yapay kalple yaşayan bir hastaydı"
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi: ARUCAD ile Kıbrıs'ın Sanata Bakışı Değişti
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi: ARUCAD ile Kıbrıs'ın Sanata Bakışı Değişti
Benli: Avrupa’da yeni hedeflerimiz var
Benli: Avrupa’da yeni hedeflerimiz var
"Hukuki belirliliğin olduğu tespit edildi"
"Hukuki belirliliğin olduğu tespit edildi"
İzinsiz ateş yakalanlar hakkında yasal işlem!
İzinsiz ateş yakalanlar hakkında yasal işlem!
12 yaşındaki Arda Okur'un kalbi ona nakledilmişti!
12 yaşındaki Arda Okur'un kalbi ona nakledilmişti!
Çalıştığı iş yerinden inşaat kablolarını çaldı!
Çalıştığı iş yerinden inşaat kablolarını çaldı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim