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Falyalı ve Demirtaş cinayeti…

Çatalköy’de meydana gelen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan ve bugün Girne’de yeniden mahkemeye çıkarılan Ö.T, M.Ç ve V.S.’nin tutukluluk süreleri 8 gün uzatıldı.

24 Şubat 2022 Perşembe 11:15
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…

Girne Kaza Mahkemesi’nde konuşan Polis Müfettişi, Tahkikat Memuru Murat Bayram, tüm zanlıların gönüllü ifade verdiğini belirterek, ifadelerin teyit ve tekziplerinin devam ettiğini söyledi.
Yeni emareler olduğunu ifade eden Bayram, bunların analiz için Türkiye’ye gönderileceğini, bu yönde gerekli girişimlerin yapıldığını kaydetti.
Yeni araçlar tespit edildiğini açıklayan Bayram, bağlantıların incelendiğini, GPS’i olanların detaylı incelemesinin yapıldığını bildirdi.
Kamera incelemelerinin de devam ettiğini dile getiren Bayram, kayıtların ayrıntılı incelemesinde yeni bulgular tespit edildiğini, 10 yeni kamera kaydına daha ulaşıldığını kaydetti.
Halen aranan 2 şahıs olduğunu bildiren Bayram, zanlılar ve maktullerin telefon incelemesinin de devam ettiğini söyledi. Murat Bayram, sonuçlar neticesinde yeni bulgulara ulaşacaklarına inanç belirtti.

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Türkiye’deki 8 şahıstan 3’ünün adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldığını, 5’inin ise cezaevine gönderildiğini belirten Tahkikat Memuru Bayram, Türkiye’den gerekli resmi yazıların gelmesinin beklendiğini kaydetti.
Sorgulanması gereken 40 kişi daha olduğunu ifade eden Murat Bayram, zanlıların tutukluluk sürelerinin 8 gün uzatılmasını talep etti.
Savcı da, tahkikatın kapsamlı şekilde devam ettiğinin altını çizerek, zanlıların, tanıklara ve emarelere etki edebileceğine dikkat çekti.
Mahkemeye itiraz yapılmamasının ardından yargıç, 3 zanlının tutukluluk sürelerinin 8 gün uzatılmasına karar verdi.
 

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Son Güncelleme: 24.02.2022 12:13
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