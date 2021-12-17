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Falyalı ve çalışanları serbest

17 Aralık 2021 Cuma 15:24

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da meydana geldiği iddia edilen darp, soygun, zorla alıkoyma suçlarıyla ilgili dava düştü.

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekildi.

İddia makamı adına davayı yürüten savcı Ali Hidayet’in davayı geri çektiğini açıklamasıyla tutuklu bulunan Halil Falyalı, Serkan Beyar, Hakan Atıcı, Türkistan Gülce ve Sedat Aktaş serbest kaldı.

Bu gelişme mahkeme önünde bekleyen sanık yakınları arasında sevinçle karşılandı.

Les Ambassadeurs Casino’da çalıştığı dönemde 2 milyon liralık soygun yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Turgut Katırcı, Falyalı ve 4 çalışanı hakkında şikâyetçi olmuştu. Katırcı, darp edildiğini, malına el konulduğunu iddia etmişti. Bu iddia üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Falyalı ve 4 çalışanı tutuklanmıştı. 

Davanın seyri önceki gün Katırcı’nın mahkemede yaptığı tanıklıkla değişti. Falyalı ve diğer 4 sanık hakkında daha önce söylediklerini uydurduğunu belirten Katırcı, darp edilmediğini ve malıma el konulmadığını söylemişti.

Bu gelişme üzerine mahkeme duruşmayı düne ertelemişti.

Dünkü duruşma kapsamında Falyalı ve dört çalışanı yeniden mahkemeye çıktı.

Duruşmada savcı Hidayet, davanın esas tanığının muhasım  (Yalancı/düşman) tanık ilan edildiğini, esas şahadeti verecek tanık kalmadığını belirterek, takipsizlik oluştuğunu söyledi. Savcı, bu nedenle tek tanığının muhasım tanık olması nedeniyle davayı geri çektiğini açıkladı.

Yargıç Hazan Aksun, davanın reddine ve sanıkların serbest bırakılmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 17.12.2021 20:40
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