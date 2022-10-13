FALYALI SUİKAST DAVASI! Korkunç Suikastin Kanlı Delilleri Sunuldu

Bugün görüşülen tahkikat duruşmasında adım adım suikaste giden zamanda neler yapıldığı belgelendi. Bu kapsamda olayla ilgili 7'inci tanık Girne Polis Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Personeli Burak Ekinci dinlendi.

Ekinci’nin ifadesi şu şekilde:

FALYALI’NIN ARACININ ÖN PANELİNDE BİR ADET ÇEKİRDEK: “Girne Polis Müdürlüğü Adli Şubeye bağlı olay yeri inceleme personeliyim. 8 Şubat 2022'de çalışmıyordum. Olay yeri inceleme uzmanı Polis Çavuşu Hüseyin Özbodurlu tarafından göreve çağrıldım. Görev taammüden adam öldürme meselesi ile ilgiliydi. Olay yerinde incelemede bulundum ve delilerin paketlenmesini sağladım. 9 Şubat 2022'de müfettiş Murat Bayram'ın istemi üzerine Karakum Lemar Otoparkı'nda ZPH 927 plakalı araç üzerinde parmak izi araştırması yaptım. Yine aynı gün, Çatalköy'de sakin B. B'nin ikametgâhını ziyaret ettim. İkametgâh içinde bulunan çekirdek parçasının fotoğraflarını çekerek aldım. Gerekli incelemeler için tahkikat memuruna teslim ettim. Aynı gün Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın Lefkoşa'da yapılan otopsilerine katıldım. 10 Şubat 2022'de Girne Polis Müdürlüğü kademe binasında bulunan SL 001 plakalı aracın sökülen ön panelini ve panel içinden çıkan 1 adet çekirdeğin fotoğraflarını çektim. Söz konusu çekirdeği alarak tahkikat memuruna teslim ettim. Yine aynı gün, tahkikat memurunun istemi ile olay yerini ziyaret ederek toprak örnekleri aldım ve inceleme için tahkikat memuruna teslim ettim. 13 Şubat 2022'de tahkikat memurunun istemi üzerine Ozanköy-Çatalköy arasında, Çatalköy yolu üzerinde köprü kenarında bulunan UZ-1326-16-RO numaralı ve 1966-K4-064 numaralı silahlarla Baretta marka 9 mm tabancanın fotoğraflarını çekip aldım, gerekli inceleme için teslim ettim. Çektiğim fotoğrafları teslim ettim.

MAHKEMEYE GÖRÜNTÜ DİSKİ SUNULDU

İlgili CD 4 klasörden oluşur.

1'inci klasör B. B’nin ikametgahındaki emarelerle ilgilidir. Toplam 29 fotoğraftır.

2'inci klasör SL 001 plakalı aracın sökülen ön paneli ve içinde bulunan çekirdekle ilgilidir. Toplam 11 fotoğraftır. 3'üncü klasör olay yerinden alınan toprak örnekleriyle ilgilidir. 3 Kare fotoğraftır.

4'üncü klasör bulunan silahların olay yeri görünümleridir. Toplam 16 fotoğraftır.

B. B'nın evinden aldığım emareler, ikametgahın yatak odasında 2 gömlek parçası, 1 parçacık bulundu. Bunların 3'ü birlikte alındı. SL 001 plakalı araçla ilgili; 1 adet emare; aracın sökülen ön panelinde bulunan 1 adet çekirdek.

ÜLKEYE KAÇAK YOLDAN GİREN KALAŞNİKOFLAR VE MERMİLER

13 Şubat 2022 tarihinde UZ-1326-1620 silah emare 10 iki adet şarjörü ile birlikte emare olarak alındı. İlgili silah ve şarjör içerisinde 14 adet canlı mermi vardı 5'i balistik incelemede kullanıldı. Toplam 19 mermi. 1966-K4069 seri nolu silah 2 adet şarjörü ile birlikte emare 12 15 adet canlı, 5 adet kovan toplamda 20 adet mermi. Silahlar bantlarla birlikte sarılıydı. Bantlar 14'üncü emare olarak teslim edildi. 13 Şubat tarihinde diğer silahlar ve 9 milimetre tabanca baretta marka şarjörü üzerindeydi. Birlikte emare olarak alındı. 9 adet canlı mermi 5 adet boş kovan toplamda 13 barettadan çıkan emare olarak alındı.

TANIK 8 HÜSEYİN ZAİFER ŞUNLARI ANLATTI:

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şubede Şube Amiri olarak görev yapıyorum. 8 Şubat 2022'de Adli Şubede görevdeydim. İlgili tarihte Çatalköy'de olan bir olayla ilgili icraatım oldu. 18.00 raddelerinde telefoniyen aldığım bilgide Çatalköy-Ozanköy anayolu üzeri Asil Nadir'in evi olarak bilinen yerde bir silahlı çatışma olayı olduğunu öğrendim. Derhal olay yerine intikal ettim. Meselenin ciddi bir olay olmasından dolayı amirlerime bilgi verip olay mahalline takviye ekiplerin gelmesini sağladım. Olay mahalline gittiğimde 20 Temmuz caddesi üzerinde SL 001 plakalı araç önü batıya bakar şekilde durduğunu gördüm. Yine konu araç üzerinde bir çok mermi deliği olduğunu gördüm. Sol direksiyon olan aracın sürücü koltuğunda ve ön yolcu koltuğunda iki erkek şahsın kanlar içinde hareketsiz oturduklarını gördüm. Şoför koltuğunda oturan maktul Murat Demirtaş'ın başının parçalanmış olduğunu, yolcu koltuğunda oturan maktulün ise daha önceden tanıdığım Halil Falyalı olduğunu tespit ettim. Akabinde olay yerine gelen ambulansla maktul 1 Halil Falyalı'nın hastaneye sevkini sağladım. Aynı gün olay yerinde maktul 1 Halil Falyalı'nın koruma görevlisi olan Türkistan Gülce'den yaptığım soruşturmada maktullerin arabasının arkasında koruma arabasıyla maktül 1'in arabasının arkasından evine doğru seyrettiklerini maktüllerin aracın önünde duran bir aracın yolu kesmesi üzerine durduklarını o esnada maktüllerin aracının otomatik silahlarla tarandığını yolu kesen aracın ise gri renk mazda bir araç olduğunu tespit ettim.

FALYALI VE DEMİRTAŞ ÜZERİNDE BULUNANLAR EMARE ALINDI

Aynı gün olay mahallinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak olay yerine olay yeri inceleme uzmanlarının gelmesini sağladım, yine adli şubede tahkikat sorumlusu olarak görev yapan müfettiş Murat Bayram'a olayla ilgili bilgi verdim. Aynı gün olay mahallinde olay yeri inceleme uzmanlarının tespit etmiş olduğu 17 adet 7.62 mm kovan, 5 adet 9 mm boş kovan, 7 adet mermi çekirdeği, 2 adet mermi parçası, 1 adet siyah renk düğme, kahverengi renk battaniye, siyah renk maske, kırmızı renk lekeden alınma örnek, tesbih, valentina marka tek ayakkabı, SL 001 plakalı araç koltuk üzerinden kırmızı leke örneği, yeşil bir tişört, The Nort Face marka kamuflaj desenli eşofman üstü, SL 001 plakalı araç içerisinden alınan 2 adet kırmızı leke örneği, Seyit Ahmet Çalışkan adına Prestij Kart, maktul 2 Murat Demirtaş üzerinden Hits marka sigara paketi, yine maktul 2 üzerinden alınan I Phone marka cep telefonu, Samsung marka cep telefonu, aynı maktul üzerinden alınan kol saati, Igos marka siyah renk elektronik sigara cihazı, SL 001 plakalı araçtan alınan mavi renk 3 kameralı I phone marka cep telefonu, kirli beyaz 2 kameralı I Phone marka cep telefonu, 2 kameralı I Phone marka cep telefonu, altın renk I phone marka cep telefonunun Polis Memuru Süleyman Özdemir tarafından emare olarak zapt edilmesini sağladım.

“OLAY YERİ KROKİSİNİ ÇİZDİRDİM…”

Aynı gün olay mahalline Girne Polis Müdürlüğü Trafik şubede görevli Polis Memuru Ali Kırhan'ın gelmesini sağlayarak olay yerinin krokisinin çizilmesini sağladım. 9 Şubat 2022 tarihinde olay bölgesinde bulunan ve açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği C. B 'nın ikametgahını ziyaret ettim. Olay yerine Polis Memuru Burak Ekinci tarafından ikametgâhın yatak odası içerisinde alınan 3 adet mermi çekirdek parçasını emare olarak zapt ettim.

KİRALIK ARAÇTA KESİK TIRNAK DETAYI

10 Şubat 2022'de meseleyle ilgili olarak Karakum Lemar Süpermarket bölgesinde yaptığımız araştırmada ZSC 025 plakalı aracın şüpheli olduğunu tespit ettim. Konu araçta olay yeri inceleme uzmanları olan Polis Çavuşu Hüseyin Özbodurlu ve Süleyman Özdemir tarafından yapılan incelemede araç ön iki koltuk arasında mavi renk bez, araç bagajından alınan haki renk kumaş çanta, araç vites kutusu önünden alınan beyaz renk kağıt, araç içinden alınan swap örnekleri, aracın direksiyonu üzerinden alınan swap örneği, vites topuzu üzerinden alınan swap örneği, ön yolcu koltuğu üzerinden alınan swap örneği, ön yolcu koltuğu önü zemininden alınan kesik tırnak ve aracın torpido gözünden alınan konu araca ait kontak anahtarının emare olarak zapt edilmesini sağladım. Ve konu aracı da emare olarak zapt ettim. Yapılan soruşturmada ZSC 025 plakalı aracı Gökhan Altınok isimli şahsın, TC sürüş ehliyeti ile 5 Şubat 2022-12 Şubat 2022 tarihleri arasında kiraladığını, Polis muhaceretten yapılan soruşturmada da Gökhan Altınok isimli şahsın KKTC'ye bir girişinin olmadığı tespit edildi.

SÖYLEMEZ ERCAN’A GİTMEDEN DOĞANKÖY’DE DURDU GPS KAYITLARI ORTAYA KOYDU

12 Şubat 2022'de meseleyle ilgili sanık Mustafa Söylemez'in olaydan sonra ZSS 211 plakalı araçla Ercan Havalimanı'na gidiş güzergahı üzerinde GPS kayıtlarında yaptığım kontrolde Doğanköy bölgesinde duraksadığını tespit ettim. Konu aracın duraksadığı yerde oluşturulan Polis ekibiyle birlikte yaptığımız arazi aramasında Doğanköy'de Begonvil Sokak üzerinde dere yatağı içerisinde çalılıklar arasında markasız siyah renkli, kolları çıkık yelek olabilen erkek montu, konu montun siyah renkli sol kolu ve kamuflaj desenli Santoni marka 6 numara sağ ayakkabıyı bulup olay yeri inceleme uzmanı, bayan Polis memuruna teslim ettim.

KULLANILAN ARAÇLARIN KAYITLARI DİKKATLE İZLENDİ…

23 Şubat 2022'de mesele ile ilgili Müfettiş Murat Bayram'ın direktifi ile Polis ekipleri ile birlikte Alsancak-Doğanköy ve Çatalköy'de tekrar arama yapıldı. Doğanköy'de arama yaptığımız esnada Begonvil Sokak dere yatağı denen bölgede zeytin ağacı yanındaki çalılıklar arasında lacivert renk Blue marka pantolon, siyah renk sol kol üzerinde anahtar resmi, sekiz buçuk gri renk bere ve kamuflaj desenli Santoni marka sol ayakkabı bularak Polis memuruna teslim ettim. Fotoğraflandıktan sonra emare olarak zapt edilmesini sağladım.

14 Şubat 2022'de ZPH 927 ve ZSZ 211 plakalı araçların GPS kayıtlarını, Arvento isimli şirketten temin edip, görüntü olarak kaydettim. Görüntüleri emare olarak zapt ettim. (Seri güzergahları, duraksadıkları yerler ve kontak kapattıkları yerlerle ilgili tespitler yapılmıştır)

ZSZ 211'in 4-9 Şubat tarihleri arası, ZPH 927'nin 8 Şubat 2022 tarihli kaydı emare 17 olarak alınmıştır.

SPH 927 isimli klasör içinde bir görüntü (1 saat ileridir) Bu araç 19 kilometre kat etti.

Klasör 2'de ZSZ 211 plakalı araç klasör içerisinde 3 adet video görüntüsü vardır. İlk görüntü kaydın alınmaya başladığı 4 Şubat'tandır. 2'inci görüntü 7 Şubat tarihinde, 3'üncü video kaydı ise 8 Şubat tarihindedir. (Bu araçla 794. 7 kilometre yol yapılmıştır)

BÖLGEDEN DEFALARCA GEÇMİŞLER …

Mesele ile ilgili olarak olaydan sonraki çeşitli tarihlerde yine mesele ile ilgili olarak Karakum Lemar, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Demirhan Polis Karakolu, Girne Polis Müdürlüğü, Kırnı Piliçleri, Nusmer Döviz Bürosu, İrismo Stor, Kalanlar Sitesi, Lords Palace Otel, Groggy Bar, Piabella Otel ve Gloria Cafe'den kamera görüntülerini alıp, emare olarak zapt ettim.

Müfettiş Murat Bayram'ın direktifleri doğrultusunda kamera görüntülerini inceleyip, tespitlerimi Murat Bayram'a aktardım. Kamera görüntülerini Polis Memuru Ömer Yavuz ve Polis Çavuşu Ersin Öğretici ile inceledik. Mesele ile ilgili icraat kısaca bu şekildedir.

Dava 18 Ekim Salı 11.30’da görüşülmek üzere ertelendi.