Falyalı'nın korumalarına hapis cezası verildi

Mahkemelerden alınan bilgiye göre, bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, T.G, kanunsuz ateşli silah taşımak, kullanmak ve tasarruf etmekten 4 yıl; kanunsuz patlayıcı madde taşımaktan ve tasarruf etmekten de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. T.G.’nin hapislik cezalarını birlikte çekmesine emir verildi.

H.I ise, kanunsuz ateşli silah taşımaktan, kullanmaktan ve tasarrufundan 3 yıl, kanunsuz patlayıcı madde taşımaktan ve tasarruf etmekten de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. H.I da cezalarını birlikte çekecek.