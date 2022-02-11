banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefkoşa ve Gönyeli’de iki kadın da evlerinde ölü bulundu
İki ani ölüm
Hükümet kurma çalışmaları…
UBP CTP’yi ziyaret etti
Falyalı cinayetinde 2 zanlı için 6'şar gün daha tutukluluk kararı
Falyalı cinayeti: 6'şar gün tutululuk
Tatar: TMT, EOKA'ya karşı bir savunma örgütü olarak kuruldu
Tatar: TMT, EOKA'ya karşı bir...
Falyalı kurşunlanırken bir Sırp havada uçuyordu!
Falyalı kurşunlanırken bir Sırp havada...
banner405

Falyalı'nın avukatı konuştu: Çok iyi bir insandı, mafya değildi

Silahlı saldırıda öldürülen iş insanı Halil Falyalı’nın 21 yıllık avukatı Mustafa Asena konuştu.

11 Şubat 2022 Cuma 17:40
Falyalı'nın avukatı konuştu: Çok iyi bir insandı, mafya değildi

Asena, “Tutuklanması bir oyundu, komploydu. Bunun hazırlığını yapardı birileri” dedi.

“Çok iyi bir insandı. Mafya değildi. Bir düşmanı yoktu” diyen Asena, Falyalı’nın “Çok iyi bir insandı. Mafya değildi. Bir düşmanı yoktu” diyen Asena, Falyalı’nın mafya olmadığını, işlettiği bet ofisleri ile zengin olduğunu belirtti.

 “KARALAMAYA ÇALIŞTIKLARI GİBİ BİR İNSAN DEĞİLDİ”

Falyalı’nın söylendiği gibi bir insan olmadığını anlatan Asena, “Ben Halil’i 21 yıldır tanıyorum. Ben uyuşturucu davalarına bakmam. Bunu herkes bilir. Halil’in söylendiği gibi uyuşturucu ile ilgili bir bağlantısı yoktu. Öyle bir şey olsa avukatlığını yapmazdım. Çok iyi bir insandı. Karalamaya çalıştıkları gibi bir insan değildi. Gençliğinde ufak tefek kavgaları dışında bir olayı yoktu. Kesinlikle mafya değildi” dedi.

“TUTUKLANMASI, YAKALANMASI BİR KOMPLOYDU”

Falyalı’nın geçtiğimiz Ekim ayında tutuklanması olayı ile ilgili de sorulan soruya yanıt veren Avukat Mustafa Asena, olayın tamamen bir kurgu, komplo ve yalan olduğunu söyledi.

Asena, “Yakalanması, tutuklanması bir oyundu. Komploydu. Bunun hazırlığını yapardı birileri. Olay yalandı. Sonradan da ortaya çıktı zaten” dedi.

Bilindiği gibi Halil Falyalı ile 3 çalışanı, 2021 Ekim ayından sahibi olduğu Les Ambassadeurs Casino’dan para çaldığı gerekçesiyle bir çalışanın darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanmış, görülen davalarda darp edildiğini iddia eden çalışan Turgut Katırcı, ifadesini geri çekmişti. Katırcı, “Kimse beni darp etmedi. Zorla malımı almadı” demişti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Cumhurbaşkanı’nın Covid-19 testi negatife döndü
Cumhurbaşkanı’nın Covid-19 testi negatife döndü
Şubat tatili bitiyor
Şubat tatili bitiyor
Lefkoşa ve Gönyeli’de iki kadın da evlerinde ölü bulundu
Lefkoşa ve Gönyeli’de iki kadın da evlerinde ölü bulundu
Gazimağusa’da uyuşturucudan bir tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucudan bir tutuklu
Tatlısu’da çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti
Tatlısu’da çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti
Tatar: “Temennimiz, Rum tarafının tahrik ve gerginlik yaratma çabalarına son vermesi ve diyalog çağrılarımıza olumlu yanıt vermesidir”
Tatar: “Temennimiz, Rum tarafının tahrik ve gerginlik yaratma çabalarına son vermesi ve diyalog çağrılarımıza olumlu yanıt vermesidir”
Hükümet kurma çalışmaları…
Hükümet kurma çalışmaları…
Mustafa Tolga yaşamını yitirdi
Mustafa Tolga yaşamını yitirdi
Falyalı cinayetinde 2 zanlı için 6'şar gün daha tutukluluk kararı
Falyalı cinayetinde 2 zanlı için 6'şar gün daha tutukluluk kararı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim