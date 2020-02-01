Falyalı'dan kınama

Önceki gün Altın Şafak milletvekili Avrupa Parlamentosu’nda bayrağımızı yırtmasının ardından Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Falyalı sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.
Bayrak bir milletin özgürlüğünün, bağımsızlığının, egemenliğinin, şerefinin simgesidir. Bayrağa saldırmak bu değerlere saldırmak demektir. Bu 2 oldu. Önce 15 Kasım’da Rum ELAM Partisi militanları KKTC bayrağını yaktı şimdi de Altın Şafak milletvekili Avrupa Parlamentosu’nda bayrağımızı yırttı.
Bizim kimsenin özgürlüğüne, egemenliğine yönelik bir düşmanlığımız yoktur ; ancak bize saldırılması karşısında milletçe susup oturamayız. Bardak taşmak üzeredir. Yunan milletvekilinin bu davranışını en sert bir şekilde protesto ediyor , Avrupa Birliği, Rum Yönetimi ve Yunanistan’ı bu gibi olayların son bulması için gerekenleri yerine getirmeye , Türk milletine düşmanlık yapmak yerine dostluğa davet ediyorum. Halil Falyalı Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı