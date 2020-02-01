Falyalı'dan kınama

Önceki gün Altın Şafak milletvekili Avrupa Parlamentosu’nda bayrağımızı yırtmasının ardından Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Falyalı sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Falyalı’nın paylaşımı şu şekildedir;

Bayrak bir milletin özgürlüğünün, bağımsızlığının, egemenliğinin, şerefinin simgesidir. Bayrağa saldırmak bu değerlere saldırmak demektir. Bu 2 oldu. Önce 15 Kasım’da Rum ELAM Partisi militanları KKTC bayrağını yaktı şimdi de Altın Şafak milletvekili Avrupa Parlamentosu’nda bayrağımızı yırttı.

Bizim kimsenin özgürlüğüne, egemenliğine yönelik bir düşmanlığımız yoktur ; ancak bize saldırılması karşısında milletçe susup oturamayız. Bardak taşmak üzeredir. Yunan milletvekilinin bu davranışını en sert bir şekilde protesto ediyor , Avrupa Birliği, Rum Yönetimi ve Yunanistan’ı bu gibi olayların son bulması için gerekenleri yerine getirmeye , Türk milletine düşmanlık yapmak yerine dostluğa davet ediyorum. Halil Falyalı Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı