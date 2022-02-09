Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı
Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı
Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
09 Şubat 2022 Çarşamba 21:15
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Girne Çatalköy'deki cinayetle ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı belirtildi.
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