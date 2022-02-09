banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tecavüzcü 13 yıl hapis yatacak
Tecavüzcü 13 yıl hapis yatacak
Falyalı yarın toprağa verilecek
Falyalı yarın toprağa verilecek
Uyuşturucudan 3 tutuklu
Uyuşturucudan 3 tutuklu
Falyalı ile şoförünün hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı
Falyalı cinayetinde bir gözaltı
Devletin itibarı ayaklar altında!
Devletin itibarı ayaklar altında!
banner405

Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 21:15
Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı

banner341
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Girne Çatalköy'deki cinayetle ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 09.02.2022 22:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Pilli’den aşı olun çağrısı
Pilli’den aşı olun çağrısı
Sucuoğlu: “İstikrarlı bür hükümet için iyi niyet ve güven önemli”
Sucuoğlu: “İstikrarlı bür hükümet için iyi niyet ve güven önemli”
UBP, HP ile yarın, CTP ile Cuma günü görüşecek
UBP, HP ile yarın, CTP ile Cuma günü görüşecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Lefkoşa Surlariçi bölgesine yarın su verilemeyecek
Lefkoşa Surlariçi bölgesine yarın su verilemeyecek
Devletin zirvesi, Çatalköy’deki cinayeti görüştü
Devletin zirvesi, Çatalköy’deki cinayeti görüştü
Yarından itibaren yağmur yok, sıcaklık 4 derece yükselecek
Yarından itibaren yağmur yok, sıcaklık 4 derece yükselecek
UBP-DP görüşmesi başladı
UBP-DP görüşmesi başladı
Sucuoğlu: “İlk görüşme çok olumlu bir havada geçti”
Sucuoğlu: “İlk görüşme çok olumlu bir havada geçti”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim