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Falyalı cinayetinde 2 zanlı için 6'şar gün daha tutukluluk kararı

11 Şubat 2022 Cuma 12:45
Falyalı cinayetinde 2 zanlı için 6'şar gün daha tutukluluk kararı

FALYALI İLE ŞOFÖRÜNÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ İKİ KİŞİ HAKKINDA 6 GÜN DAHA TUTUKLAMA KARARI ALINDI

Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın salı akşam hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan iki kişi, bugün, mahkemeye çıkarılarak haklarında 6 gün tutukluk kararı alındı.  

Y.G ve olayla ilgili çarşamba günü tutuklanarak çıkarıldığı mahkemede hakkında daha önce iki gün tutukluluk emri verilen Ö.T, bugün, Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme, zanlılar hakkında 6’şar gün daha tutukluluk emri verdi.

Bugün Girne Kaza Mahkemesinde Yargıç Hazan Aksun huzurunda görüşülen davada, tahkikat sorumlusu müfettiş Murat Bayram, mahkemeye verdiği yeminli ifadede, zanlılar Ö.T ve Y.G’nin Girne Çatalköy’de meydana gelen, taammüden adam öldürme, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma tasarruf, taşıma, kasti hasar ve meskun mahalde ateş açma suçlarından mehtalder olduğunu söyledi.

TAHKİKAT SORUMLUSU: “OLAYA BİRDEN ÇOK KİRALIK ARACIN KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ… GPS KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI”

Tahkikat sorumlusu Bayram, meseleyle ilgili olarak Türkiye ve KKTC’de geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğünü belirterek, maktüller Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın otopsisi ve araçlarından alınan emarelerin araştırılacağını da kaydetti.

Meseleyle ilgili yürütülen soruşturmada, olaya birden çok kiralık aracın kullanıldığının tespit edildiğini söyleyen tahkikat sorumlusu, söz konusu araçların olay öncesi ve sonrasında, nerelere gittiğinin belirlenmesi için GPS kayıtlarının incelemeye alındığını ifade etti. Bayram, ayrıca MOBESE kayıtları ile mahalli güvenlik kamerası kayıtlarının da incelenmeye devam ettiğini söyledi.

“EMARELER TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE GÖNDERİLECEK. BİR EKİP BUGÜN ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE GİDECEK”

Meseleyle ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nde 3 şahsın tutuklandığını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünde soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydeden tahkikat sorumlusu, tahkikatın her iki ülkede de geniş çaplı olarak devam ettiğini belirtti.

Türkiye’de 3, KKTC’de 2 tutuklusu bulunan meselede, DNA, swap, parmak izi, balistik, toprak örneği ve data incelemesi için emarelerin Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderileceğini ifade eden tahkikat sorumlusu, bir ekibin bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gideceğini söyledi. 

“ORGANİZE SUÇ OLDUĞUNU GÖSTEREN BULGULAR VAR”

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Zanlılardan Ö.T.’nin verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzipinin devam ettiğini belirten tahkikat sorumlusu, zanlının gönüllü ifadesinde doğru olmayan birçok bulguya rastlandığına da dikkat çekti.

Olay yerinde 59 adet 7.62 çapında boş kovan, 9 adet 7.62 mm mermi çekirdeği ve çekirdek parçası, 5 adet 9 milimetre çapında boş kovan tespit edildiğini, bunun da olayda birden fazla silah ve kişinin yer aldığının göstergesi olduğunu kaydeden tahkikat sorumlusu, olayda birçok kiralık aracın kullanılmasının da suçun organize bir suç olduğunu gösterdiğini vurguladı.

“ZANLI Ö.T TUTUKLULUK TALEBİNE İTİRAZ ETTİ, Y.G İTİRAZDA BULUNMADI”

Meseleyle ilgili soruşturmanın geniş çaplı olarak yürütülebilmesi için, Adli Şube ekipleri yanında, diğer şubelerden de takviye alındığını belirten tahkikat sorumlusu, meselede aranan şahıslar, emareler olduğunu zanlıların serbest kalmaları halinde bunlara etki edebileceğini belirterek, tutukluluk sürelerinin 6’şer gün daha uzatılmasını talep etti.

Avukatı olmadığı için, mahkemede söz verilen zanlı Ö.T, tutukluluk talebine itiraz ederek, meseleyle ilgisi olmadığı iddiasında bulundu.

Kendisini meseleye bağlayan şeyin sadece olay saatinde bölgeden geçmek olduğunu iddia ederken, tahkikat sorumlusu ise, zanlı Ö.T’nin olaya karıştığı yönünde ellerinde farklı bulgular olduğuna dikkat çekti. 

Zanlı Y.G’nin avukatı ise tutukluluk talebine itirazda bulunmadı.

YARGIÇ AKSUN MESELENİN CİDDİYETİNE DİKKAT ÇEKEREK, ZANLILARIN TUTUKLULUK SÜRELERİNİN 6’ŞAR GÜN DAHA UZATILMASINA KARAR VERDİ

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun, meselenin çok ciddi olduğunu, zanlıların ilk nazarda olayla bağlantılı bulunduğunu, meselede aranan şahıslar ve emareler olduğunu, tahkikatın TC ve KKTC’de geniş çaplı olarak devam ettiğini belirtti.

Yargıç Aksun, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların tutukluluk sürelerinin 6’şar gün daha uzatılması emrini verdi.

İş insanı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi’nde meçhul şahıs veya şahıslar tarafından ateş açılmış, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde; saldırıda ağır yaralanan Halil Falyalı ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Halil Falyalı, dün Kumyalı’da toprağa verilmişti.

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Son Güncelleme: 11.02.2022 12:56
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