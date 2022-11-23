Falyalı cinayeti davası 24 Kasım'a ertelendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, cinayet soruşturmasını yürüten tahkikat sorumlusu Müfettiş Murat Bayram’ı dinletmeye devam etti.

Bayram, Veysel Sare Musa Çiçek’e, Ömer Tunç’un gönüllü ifadesini okuduğunu; Veysel Sare’nin yasal ihtara müteakip “Ben arabayı sürdüm” dediğini, Musa Çiçek’in ise“Benim rolüm belli. Ben sadece haber verdim” dediğini aktardı.

Bayram, ayrıca patlayıcı maddeler müfettişliğinden Türkistan Gülce, Halil Işık ve maktul Halil Falyalı ile ilgili rapor temin ettiğini, raporda Türkistan Gülce ve Halil Falyalı’nın ruhsatlarının bulunmadığını, maktul Halil Falyalı’nın ise 50 adet tabanca mermi ithal izni bulunduğunu öğrendiğini açıkladı.

Bayram şöyle devam etti:

“Aynı gün sanıkların kiralamış olduğu araçların sabit radar suçu işleyip işlemediği ve görüntülerinin olup olmadığıyla ilgili trafik şubesi ile gerekli yazışmayı yaptım.

Yeni Liman Çemberi’nde bulunan KGYS görüntülerini incelemek için gerekli yazışmayı yaptım.

25 Şubat 2022 tarihinde maktul Halil Falyalı’nın ikametgâhındaki kamera görüntülerini incelemek için temin ettim.

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki incelemelerinin yapılması için gerekli yazışmanın yapılmasını sağladım.

Emre Özkara isimli şahsın sorgulanmasını sağladım.

Yakın Doğu Bank Karakum şubesinin kamera görüntülerinin incelenmesi için temin ettim.

Sanıkların kiraladığı tüm araçların KGYS görüntülerinin temini için gerekli yazışmayı yaptım.

Sanıkların bindikleri taksilerle, maktulün kullanımındaki SL001 plakalı aracın KGYS görüntülerini talep ettim.

Meseleyle bağlantısı olabileceğini düşündüğümüz SV 04 plakalı aracın KGYS görüntülerini talep ettim. Konu aracın temin ettiğim görüntülerinden meseleyle ilgili herhangi bir bulgu temin etmedim.”

Bayram, Musa Çiçek’in tarifleriyle 28 Şubat 2022 tarihinde Alsancak’ta Şehit Münür Sokak bölgesinde Gültekin Boğaçhan, Nurettin Savcı ve Namık Derinok isimli şahısların sorgulanmasını sağladığını ve o bölgede atılı koyu renk bir mont gördüğünü açıkladı. Bayram, “Aynı gün ilk nazarda suretlerini daha sonraki bir tarihte orijinallerini aldığım Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen uzmanlık raporlarını temin ettim. Söz konusu raporda gönderilen bazı bulgularda Sanık 3 Musa Çiçek ve Sanık 4 Mustafa Söylemez’in DNA’sının bulunduğunu öğrendim” dedi.

Bayram bir uzmanlık raporunda iz tespit edilemediğini söylerken bir başka raporda ise 21 adet parmak izi tespit edildiğini açıkladı.

Bayram, ayrıca balistik raporunda zanlıların tasarrufunda bulunan Browning marka tabancanın Hatay ili İskenderun ilçesi Pirinçli köyünde meydana gelen adam öldürme olayında kullanılan silah olduğunu, springfield marka tabancanın ise irtibatlı olayının bulunmadığını öğrendiğini açıkladı.

Bayram şunları söyledi:

“ Doğanköy’de bulunan siyah renk mont ve montun sol kolu ile sanıkların ikametgâhında bulunan AKY ibareli bir çift eldiven üzerinde atış artığı bulunduğunu öğrendim.

Ömer Tunç’a, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in ikametgahında bulunan AKY ibareli eldivenler üzerinde yapılan analiz sonucu ve çıkan bulgularla ilgili bilgi verip, yasal ihtar tahtında bilgi istedim. Ömer Tunç cevaben, “Bu eldivenlerle ilgili bilgim yok” dedi. Demirhan Polis Karakolu’nu aynı gün ziyaret edip, Musa Çiçek’e bu eldivenlerle ilgili çıkan bulguları aktarıp, eldivenleri gösterip yasal ihtar tahtına izahat istedim. Musa Çiçek cevaben “Bu eldivenler Veysel’indir. Tulum da Veysel’indi” dedi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nü aynı gün ziyaret edip, Veysel Sare’ye konu eldivenleri gösterip, yasal ihtar tahtında çıkan bulguları aktarıp izahat istedim. Veysel Sare cevaben, “Benimdir abi. Ne için kullandığımı anlatayım” deyip gönüllü ifade verme arzusu beyanı üzerine derhal yasal ihtarda bulundum. Veysel Sare cevaben, “Anlatmak istiyorum” diyerek tekrar beyanda bulunması üzerine 14.10-14.30 saatleri arasında resmi ihtar tahtında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde gönüllü ifadesini temin ettim. Gönüllü ifadeye müteakip Veysel Sare’yi Lefkoşa Devlet Hastanesine götürerek, muayene edilmesini sağlayıp, doktor raporu temin ettim. Meseleyle bağlantısı olabilecek bazı araçların KGYS görüntülerinin temini için gerekli yazışmaları yaptım. Sanık 12 Cemil Önal’ın eski eşi Ekaterina Sopova’nın sorgulanmasını sağladım.1 Mart 2022 tarihinde Hasan Hüseyin Dönmez’in sorgulanmasını sağladım. Turkcell şirketinden dökümleri temin ettim. Konu dökümlerde Ferdi Altundaş’ın telefon hattını nereden aldığını tespit ettim.

Yine Turkcell şirketinden temin etmiş olduğum dökümlerden Ferdi Altundaş adına kayıtlı telefon hatlarını temin ettim.

Girne Liman Çemberinden olay tarihinde geçen beyaz renk Ford Fieasta marka kiralık araçların KGYS görüntülerini talep ettim. Temin ettiğim görüntülerde meseleyi aydınlatmaya yarayacak bir bulgu temin etmedim.

2 Mart 2022 tarihinde bulunan yeni bulguların Türkiye Cumhuriyeti’nde tetkiki için gerekli yazışmaların tamamlanmasını sağladım.

İlk nazarda zanlı konumundaki Cem Sapmaz’ tespit ettik. Yapılan soruşturmada meseleyle ilgili bağlantısı tespit edilmedi.

Mete Borazan, Mustafa Gezer isimli şahısların sorgulanmasını sağladım.

Sivil hizmet görevlisi Resmiye Damdelen’den talep etmiş olduğum KGYS görüntülerini temin ettim.

Naci Akdeniz’in sorgulanmasını sağladım.

3 Mart 2022’de Hakan Hasan Ufuktan’ın sorgulanmasını sağladım.

Türkiye Garanti Bankası KKTC Gönyeli şubesinde Güldem Akdağ’ın hesap dökümlerini temin ettim. Konu dökümlerde Sanık 2 Veysel Sare ve Sanık 3 Musa Çiçek’in kaldığı ikametgâhın kira bedellerinin SanıkMustafa Söylemez tarafından hesaba yatırıldığını tespit ettim.

Sanık 2 Veysel Sare’nin cezaevinde üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu Guardian marka ayakkabının sol tekinin badosu altında 2 adet Turkcell şirketine ait 3912pin ve 5396 pin numaralı, üzerinde sim kart bulunmayan sim kart blokları tespit edilmiştir.

Sanık 2 Veysel Sare’den konu emarelerle ilgili izahat isteyip yasal ihtarda bulundum. Sanık 2 Veysel Sare Cevaben “Türkiye’de kullandığım telefonların içindeki sim kartlara ait. Telefonumu poşete kattığımda bunları ayakkabının içine koydum. Sonra orada unuttum amirim” dedi.

Salih Özdoğanoğlu’nun sorgulanmasını sağladım.

Söz konusu sim kart bloklarıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti ile gerekli yazışmaların yapılmasını sağladım.

Münür Çataloğlu’nun sorgulanmasını sağladım.

Şekerbank Girne Şubesinde gerekli yazışmaları yaparak kamera görüntülerinin teminini sağladım.

8 Mart 2022’de Türkiye Cumhuriyeti ile gerekli yazışmayı yaparak Türkiye’de bulunan Ferdi Altundaş’ın sorgulanmasını talep ettim.

Sami Otçuoğlu’nun sorgulanmasını sağladım.

10 Mart 2022’de sanık 12 Cemil Önal’ın kız arkadaşı Sibel Seyyal İzzet’in sorgulanmasını sağladım. Adı edilenin tasarrufundaki Iphone marka cep telefonunu emare olarak zapt ettim.

Hikmet Envergil’in sorgulanmasını sağladım.

Sibel Seyyal İzzet’in cep telefonu üzerinde inceleme yapılabilmesi için inceleme müzakeresi temin ettim.

ZPT 087 plakalı kiralık aracın orijinal kira sözleşmeleri ve ZSC 025 plakalı kiralık aracın orijinal kira sözleşmesinin alınmasını sağladım.

Sibel seyyal İzzet’in ikametgâhında arama yapılmasını sağladım. Aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadı.

14 Mart 2022 tarihinde Sibel Seyyal İzzet’in cep telefonunu data incelemesi için teslim ettim.

15 Mart 2022 tarihinde meseleyle bağlantısı olabilecek araçların KGYS görüntülerinin temini için gerekli yazışmaları yaptırdım.

16 Mart 2022 tarihinde konu KGYS görüntülerini temin ettim. Meseleyi aydınlatacak herhangi bir bilgi temin edemedim.

Aynı gün daha önce suretlerini temin ettiğim uzmanlık raporlarının orijinallerini temin ettim. Konu raporda sanıkların evinde bulunan Vodafone ibareli sim kart bloğu üzerinde meselede zanlı konumundaki Ömer Akıncı’nın parmak izlerinin tespit edildiğini öğrendim.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan 16 Şubat 2022 tarihli uzmanlık raporunu temin ettim. Konu raporda gönderilen 2 adet sim kartın yapılan incelemesinde imajlarının alınmadığını öğrendim.

Sanık 2 Veysel Sare’den cezaevinde emare alınan ayakkabı ve sim kart bloklarının fotoğraflanmasını sağladım.

23 Mart 2022 tarihinde Cüneyt Baycan’ın sorgulanmasını sağladım.

24 Mart 2022 tarihinde TKC 214 plakalı dolmuş şoförü Ali İhsan Bal’ın sorgulanmasını sağladım.

Sanık 3 Musa Çiçek’in olay tarihinde Alsancak’ta bulunan Karatepe Kaporta’nın önünden saat 15.50 raddelerinde dolmuşa bindiği, Karakum Lemar yakınındaki Pia Bella Otel önünde indiğini öğrendim.

Onur Can Doğan isimli şahsın ikametgâhındaki kamera görüntülerinin incelenmesini sağladım.

Data inceleme uzmanlığına daha önce gönderilen emarelerin incelenmesi için gerekli yazışmayı yaptım.

Balıkesir Alpet Benzin istasyonu, Erülkü Süpermarket, UKÜ Lemar Şubesi ve Erülkü Chicken Planet isimli işletmelerin kamera görüntüleriyle ilgili gerekli soruşturmanın tamamlanmasını sağladım.

29 Mart 2022 tarihinde Eva Rent a Car LTD’den alınan orijinal kira sözleşmeleri, Tekno Gold faturası, Sanık 1 Ömer Tunç ve Sanık 3 Musa Çiçek’in el yazısı imza örneklerini ileri soruşturma yapılması için tahkikat memuru olarak Polis memuru Bülent Akçay’ı atayarak teslim ettim.”

Duruşma 24 Kasım saat 14.00’a ertelendi.