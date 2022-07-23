banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu utanç hepimize yeter…
Bu utanç hepimize yeter…
Akaryakıtta yeni fiyatlar yürürlükte
Akaryakıtta yeni fiyatlar yürürlükte
Çatalköy'de araç yangını
Çatalköy'de araç yangını
Geride 4 yetim evlat bıraktı henüz 39 yaşında idi
Acı haber
Niye şaşırdınız ki!
Niye şaşırdınız ki!
banner404

Falyalı cinayeti! Dava 29 Temmuz tarihine erteledi

23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:43
Falyalı cinayeti! Dava 29 Temmuz tarihine erteledi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı VE Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, dava dosyasının tamamlanma aşamasına geldiğini ve soruşturmanın hala devam ettiğini beyan etti. Savcı Ali Hidayet mahkemeden dava dosyasının tamamlanabilmesi için ek süre talep etti.

Mahkeme, dosyanın duruşma aşamasına gelmesi için davayı 29 Temmuz tarihine erteledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sendikalardan dava ve eylem kararı
Sendikalardan dava ve eylem kararı
CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Kadriye Pire Düzgün Oldu
CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Kadriye Pire Düzgün Oldu
Doğu Akdeniz'de TC-KKTC Ortak Arama Kurtarma Eğitimi Yapıldı
Doğu Akdeniz'de TC-KKTC Ortak Arama Kurtarma Eğitimi Yapıldı
Sağlık Bakanlığı'ndan kazada yaralanan bir kişiyle ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan kazada yaralanan bir kişiyle ilgili açıklama
ITICAM ve INTE konferansları ARUCAD’da gerçekleşecek
ITICAM ve INTE konferansları ARUCAD’da gerçekleşecek
Bu utanç hepimize yeter…
Bu utanç hepimize yeter…
Akaryakıtta yeni fiyatlar yürürlükte
Akaryakıtta yeni fiyatlar yürürlükte
Geride 4 yetim evlat bıraktı henüz 39 yaşında idi
Geride 4 yetim evlat bıraktı henüz 39 yaşında idi
Narkotikten 'dalga' operasyonu
Narkotikten 'dalga' operasyonu
Ani ölüm
Ani ölüm

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim