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Falyalı cinayeti: 2 zanlının tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı

16 Şubat 2022 Çarşamba 10:30
Falyalı cinayeti: 2 zanlının tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı

SUİKASTTE KULLANILAN TABANCALARDAN BİRİNİN DAHA ÖNCE ANKARA’DA BİR YARALAMA OLAYINDA DA KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili poliste tutuklu bulunan V.S. ve M.Ç.’nin tutukluluk süreleri, bugün çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesi’nde 8’er gün uzatıldı.

Mahkemeye bilgi veren polis, olayda kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetler ve kamera kayıtlarıyla tahkikatın ciddi şekilde devam ettiğini kaydetti.

Polis, olayda kullanılan silahlarla birlikte bulunan bir tabancanın, Ankara’da bir yaralama olayında da kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.

Halil Falyalı cinayeti zanlıları, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis Müfettişi Murat Bayram, araştırmayla ilgili bulguları mahkemeye aktardı.

Ele geçirilen üç silahın da saldırıda kullanıldığını ifade eden Bayram, bulunan tabancalardan birinin Ankara’da bir şahsın yaralanması olayında da kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.

80 KAMERA KAYDI

Meselenin ciddi bir mesele olduğunu, olayla ilgili 300’den fazla görüşme yaptıklarını, 100 civarında ifade alındığını, zanlıların kaçtığı bölgelerden de 80 kamera kaydı toplandığını ifade eden Bayram, incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

TÜRKİYE’DE 6 TUTUKLU

Kent güvenlik sistemindeki incelemelerin sürdüğünü, 2 adet aracın daha olayda kullanıldığını ve bu araçların arandığını, ayrıca 2 şahsın daha arandığını aktaran Bayram, Zanlı 1’in verdiği gönüllü ifade kapsamında da Türkiye’deki tutuklu sayısının 6 olduğunu belirtti.

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Türkiye’de de ciddi bir soruşturma sürdürüldüğünü ifade eden Bayram, şahısların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara’ya gönderildiğini, ayrıca Mustafa Söylemez isimli şahsın olay yerinden kaçarken attığı eşyalarının tahkikatının sürdüğünü söyledi.

60-70 KİŞİDEN DAHA İFADE ALINACAK

Polis, olayla ilgili 60-70 kişiden daha ifade alınacağını, emareler ve şahısların arandığını, soruşturmanın sürdüğünü, zanlılar serbest kalırsa emarelere müdahale edebileceğinden 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Savcılık da, meseleye ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, incelemelerin devam ettiğini, kıyafetlerin Ankara’ya gönderileceğini aktararak, zanlıların 8 gün daha tutkulu kalmasını talep etti.

Mahkeme de, zanlılara tutukluluk süreleri için şikayetleri olmadığını sordu ve “olmadığı” cevabını aldı.

Mahkeme bunun üzerine, taammüden adam öldürme suçuyla ilgili polisin tahkikatını layıkıyla sürdürdüğüne işaret ederek, zanlıların tutukluluk sürelerinin 8 gün daha uzatılması emri verdi.

2 YAKIN KORUMA TUTUKLULUK SÜRELERİ 1 GÜN UZATILDI

Polis, ardından olayla ilgili Falyalı’nın yakın korumaları T.G. ve H.I.’yı da mahkeme huzuruna çıkarıp, tutukluluk sürelerinin 1’er gün uzatılması emri aldı.

Polis Mustafa Özmüezzin, zanlıların kanunsuz ateşli silah taşıma ve meskun mahalde ateş açma suçundan tutuklandığını, tahkikatın sürdüğünü söyledi.

Çatalköyde Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili olayda, Falyalı’nın yakın korumaları olan T.G’nin olay yerinde havaya 2 el, H.I’nın da 3 el ateş ettiğini söyleyen Özmüezzin, zanlıların gönüllü ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini, haklarında alınan 3 gün tutukluluk sürelerinde 12 kişinin sorgulanıp, 7 ifade alındığını, 1 de kamera kaydı incelendiğini anlattı.

Zanlı T.G’nin kullandığı tabancada, henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen bir parmak izi bulunduğunu ifade eden Özmüezzin, soruşturmanın sürdüğünü, o yüzden 1 günlük tutukluluk süresi talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme de, soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek, iki zanlının tutukluluk süresinin birer gün uzatılması emri verdi.

İş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş, 8 Şubat Salı akşam saatlerinde Çatalköy’de evine yakın bir bölgede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Suikastle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmış ve hem KKTC’de hem de İstanbul’da tutuklamalar yapılmıştı.

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Son Güncelleme: 16.02.2022 10:57
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