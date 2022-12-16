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“Fakirleşmeye rağmen çok ciddi tahsilat oranı yakaladık”

Harmancı, LTB’nin öz kaynaklarından elde ettiği gelirin 134 milyon TL olduğunu hatırlatarak, “Lefkoşa Türk Belediyesi'ne halk güveniyor, halkla bağ kurduk... Fakirleşmeye rağmen çok ciddi tahsilat oranı yakaladık” dedi.

16 Aralık 2022 Cuma 09:55
“Fakirleşmeye rağmen çok ciddi tahsilat oranı yakaladık”

“FAKİRLEŞMEYE RAĞMEN ÇOK CİDDİ TAHSİLAT ORANI YAKALADIK”

Harmancı, LTB’nin öz kaynaklarından elde ettiği gelirin 134 milyon TL olduğunu hatırlatarak, “Lefkoşa Türk Belediyesi'ne halk güveniyor, halkla bağ kurduk... Fakirleşmeye rağmen çok ciddi tahsilat oranı yakaladık” dedi.

LTB olarak her ay 1.7 milyon TL borç ödediklerini ve bu konudaki çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, “Bu ülkede iyi yönetimin üzerine kara çalınamaz” ifadeleri kullandı.

TDP’nin LTB Başkan adayı Harmancı, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

“NİTELİKSEL VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ANA HEDEFİMİZDİR”

Önümüzdeki döneminde niteliksel ve kentsel dönüşümün ana hedefi olduğunu vurgulayan Harmancı, “Adil, kapasayıcı ve olası risklere hazırlıklı bilimse yaklaşımı dijitalleşme ile hedefliyoruz” dedi.

Harmancı, altyapı eksikliklerin giderilmesi yeni dönemdeki öncelikli projeleri arasında yer aldığını ifade etti.

“51/95 sayılı yasaya ilişkin kimin ne kadar çalışma yaptığını sizin takdirinize bırakmak istiyorum” diyen Harmancı, bütün komite toplantısında bulunduklarını ve 70 sayfa üzerinden öneriler verdiklerini söyledi.

“51/95 SAYILI YASA HAYATA GEÇERSE PROJELERİMİZ İÇİN FİNANSMAN SAĞLANACAK”

Harmancı, 51/95 sayılı yasanın hayata geçmesi durumunda planladıklarını projeler için finansman da sağlanacağını kaydetti.

2014 öncesi Surlariçi'ne hiçbir yatırımcının gitmediğini hatırlatan Harmancı, “2014-2022 yılları arasında Surlariçi’nde ekonomi hayatı yeniden canlandırdık. O bölgenin ruhuna uygun gelişim planı yaptık” dedi.

Mehmet Harmancı, Arabahmet'te kurdukları etüt merkezinin her gün 100 çocuğa hizmet verdiğini dile getirerek, “Bunu geliştireceğiz. Reel sektördeki kreşlerle iş birliği yapacağız” ifadeleri kullandı.

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