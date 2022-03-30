banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Faiz Sucuoğlu: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti
Yüksek Mahkeme tedbir kararının uygulanmasını durdurdu
KIB-TEK kimsenin babasının çiftliği değildir!
Lapta Belediyesi’nde Üçok’un yerine Çağanağa geldi
"İşçinin parasını yedirmeyiz!"
banner405

Faiz Sucuoğlu: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu’nu kabul eden Başbakan Faiz Sucuoğlu, tek hayalinin Fenerbahçe futbol takıyımıyla Kıbrıs'ta bir dostluk maçı yapmak olduğunu söyledi.

30 Mart 2022 Çarşamba 15:10
Faiz Sucuoğlu: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Başbakan Sucuoğlu, “hoş geldiniz” diyerek, heyeti KKTC’de görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Fenerbahçe’nin Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de çok ciddi taraftarı olduğunu ifade eden Sucuoğlu, taraftarlar için Fenerbahçe’nin bir tutku olduğunu söyledi.

Fenerbahçe’nin geçmişte kazandığı ve kazanacağı başarıların Kıbrıs Türklerini hep mutlu ettiğini, heyecanlandırdığını belirten Sucuoğlu, maçların büyük bir heyecanla izlendiğini anlattı.

“TEK HAYALİMİZ FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMI İLE KIBRIS’TA BİR DOSTLUK MAÇI YAPMAK”

“Tek hayalimiz Fenerbahçe futbol takımı ile Kıbrıs’ta bir dostluk maçı yapmak” diyen Başbakan Sucuoğlu, bunun başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere Kıbrıs’ta yaşayan Türkler için heyecan ve dışarıya da mesaj olacağını ifade etti.

İlerleyen süreçte bu yönde gelişme olmasını temenni eden Başbakan Sucuoğlu, dostluk maçı yapılmasının sporseverleri ve sporcuları motive edeceğini de belirtti. Sucuoğlu, Fenerbahçe’nin başarılarının artarak devam etmesini de diledi.

Ülkede en büyük sıkıntının gençlerin belli bir yaştan sonra daha ileriye gidememesi, uluslararası turnuvalara katılamaması olduğunu kaydeden Sucuoğlu, bunun sadece futbol değil diğer branşlar için de geçerli olduğunu söyledi.

banner341
“2022 yılında hala dünya KKTC’de spor ambargosu yapıyor, bu kabul edilebilir bir şey değil” vurgusu yapan Başbakan Sucuoğlu, tek temas ve tek çıkışın her konuda olduğu gibi anavatan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu dile getirdi.

Zaman zaman belli sporcuların Türkiye’deki liglerde futbol oynadığını ifade eden Sucuoğlu, Samsunspor’da oynarken takımıyla geçirdiği trafik kazasında yaşamını kaybeden Mete Adanır’ı da andı. Sucuoğlu, sporcuların, Türkiye’de diğer branşlarda da yer aldığını belirtti.

KOÇ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da konuşmasında, kabulden dolayı Başbakan Sucuoğlu’na teşekkür ederek, KKTC’de iki dernekleri bulunduğunu belirtti.

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin birinci kuruluş yıl dönümü kutlamak amacıyla KKTC’ye geldiklerini dile getiren Koç, vakit ayırdığı için Başbakan’a teşekkür etti.

Yönetim kurulu ile birlikte geldiklerini ifade eden Ali Koç, heyetini tanıttı. Ali Koç, Fenerbahçe kadın futbol takımının KKTC’ye kampa geldiğini, tekerlekli basketbol takımının maçları olduğunu da anlattı.

“FENERBAHÇE BAŞARILI SPORCULARIN EVİ OLABİLİR”

KKTC’deki sporcuların uluslararası müsabakalarda yer alamadığına değinen Ali Koç, bu bağlamda iş birliği tesis edilebilirse Fenerbahçe’nin başarılı sporcuların evi olabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediyeler sunuldu. Başbakan Sucuoğlu’na Fenerbahçe forması ve çikolatası takdim edildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluAli KoçFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek Mahkeme tedbir kararının uygulanmasını durdurdu
Yüksek Mahkeme tedbir kararının uygulanmasını durdurdu
KIB-TEK kimsenin babasının çiftliği değildir!
KIB-TEK kimsenin babasının çiftliği değildir!
"İşçinin parasını yedirmeyiz!"
"İşçinin parasını yedirmeyiz!"
Türkiye'den elektrik, enerji talebini karşılayacak!
Türkiye'den elektrik, enerji talebini karşılayacak!
Brent petrolün varil fiyatı düşüyor
Brent petrolün varil fiyatı düşüyor
Erhürman: Bu hükümet ne yapacağını şaşırmış durumda
Erhürman: Bu hükümet ne yapacağını şaşırmış durumda
Gelincik'te hırsızlık!
Gelincik'te hırsızlık!
Narkotik yine iş başında...Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!
Narkotik yine iş başında...Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!
Lapta Belediyesi’nde Üçok’un yerine Çağanağa geldi
Lapta Belediyesi’nde Üçok’un yerine Çağanağa geldi
Tepkisiz Kalma Platformu’ndan eylem kararı!
Tepkisiz Kalma Platformu’ndan eylem kararı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim