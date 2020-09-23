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Fahrettin Koca: " KKTC'nin her konuda yanındayız"

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 12:48
Fahrettin Koca: " KKTC'nin her konuda yanındayız"
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Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakanlık’tan yapılan yazıl açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile KKTC arasında salgına karşı yapılan ortak mücadele ele alındı, Lefkoşa’da yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi’yle ilgili gelişmeler değerlendirildi, sağlık alanında yapılması planlanan yeni projeler üzerinde duruldu.  

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başbakan Tatar’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sağlık sisteminin daha da güçlenmesi için üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini söyledi. Koca, “Bilgi ve ilaç paylaşımı, talep edilmesi halinde hekim gönderme için gayretlerimiz sürecektir” dedi.

Fahrettin Koca, şöyle devam etti:
“KKTC’deki yoğun bakım hastalarını istenmesi halinde Türkiye’ye getirmek konusunda da çalışıyoruz. Uçak ambulanslarıyla sizin uygun gördüğünüz vakaları, getirme çabası içindeyiz. Önümüzdeki dönemde riskli görülen ne kadar hasta olursa o kadarını talebiniz halinde Türkiye’ye getirme noktasında planlamamızı yaptık. Müsterih olun. Hangi konuda acil ihtiyaç varsa yardıma hazırız”

Acil Durum Hastanesi’nin yapımının sürdüğüne işaret eden Koca, hastanenin her türlü acil yardım için planlanmakta olduğunu söyledi.

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Koca, “Sadece pandemi sürecinde kullanılabilecek geçici bir hastane yapmıyoruz.  Her türlü acil durumda sağlık hizmeti verebilecek olan, kardiyolojik vakalar için kullanılabilecek, anjiyo yapılabilir, diyaliz servisi olan, 6 adet son teknoloji ameliyathaneye sahip, tomografi, MR çekilebilecek bir hastane ortaya çıkacak. Tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı için şimdiden hayırlı olsun” dedi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya destek ve işbirlikleri için teşekkür etti.

Gerek pandemi, gerekse acil durum hastanesi sürecinde yapılanların TC-KKTC arasındaki bağların ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Tatar, Türkiye’nin sağlık yanında, ekonomik ve diplomatik desteğinin KKTC’nin güçlenerek varlığını devam ettirmesi ve dünyada hak ettiği yeri devlet olarak alabilmesi için son derece önemli olduğunu belirtti.
     
Tatar, “ Anavatanımız her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de yanımızdadır. Biz ülke olarak, halk olarak refah içinde, güvenli yeni bir geleceğe yürümek kararındayız. Pandemi süreci geçecek ve biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Böylesi bir dönemde, Türkiye’nin gücünü, katkılarını yanımızda hissetmek, Türkiye’nin bizimle aynı siyasi hedefleri paylaştığını görmek, bilmek bizlere güç katıyor ” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKktc
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