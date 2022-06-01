banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Fahişelik Yaptırdı!
Fahişelik Yaptırdı!
Vitrin Camını Kurşunlayan Zanlı 2 Gün Daha Tutuklu
Vitrin Camını Kurşunlayan Zanlı 2...
Hem de 500 polis eksikliği varken…
Hem de 500 polis eksikliği...
KKTC Vaka Sayıları Açıklandı
KKTC Vaka Sayıları Açıklandı
Ada Genelinde Kesinti Olacak!
Son Dakika
Ada Genelinde Kesinti Olacak!
banner404

Fahişelik Yaptırdı!

01 Haziran 2022 Çarşamba 10:59
Fahişelik Yaptırdı!

Evrim Kamalı

Lefkoşa'da meydana gelen fahişelik meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Rosemary Ese Bramıoh mahkeme huzuruna çıkarıldı.

banner341
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Rosemary Ese Bramıoh’un “Fahişelik Yaptırma, Kontrolü Altındaki Binada Fuhuş Yapılmasına İzin Verme, Fuhuşa Teşvik” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.  Polis, 2022 Şubat-Mayıs ayları içerisinde zanlı Rosemary Ese Bramıoh’un kontrolü altınla bulundurduğu Şht Ahmet Hasan Sokak Harise Hanım Apartmanı Kat 6 Daire 21 içerisinde aynı yerde sakin G.L.S. ve M.M. U.’nun fuhuş yapmasına izin vererek ikametgah içerisinde para karşılığı fuhuşa teşvik ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve adı edilenin tasarrufunda bulunan fuhuştan temin edilen kazançları gösteren iki adet defter ve fuhuş geliri olduğuna inanılan 12.500 TL ve 50 dolar nakit paranın emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, meselenin tahkikatının devam ettiğini ve temin edilmesi gereken ifadeler  ile ayrıca olay mahallinde incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının tasarrufunda bulunup emare alınan paraların akıbeti ile ilgili soruşturma yapılması gerektiğini söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde alınması gereken ifadelere olumsuz yönde etki etme olasılığı olduğundan soruşturmanın selameti açısından zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vitrin Camını Kurşunlayan Zanlı 2 Gün Daha Tutuklu
Vitrin Camını Kurşunlayan Zanlı 2 Gün Daha Tutuklu
“Son günlerde pek çok çocuk uygun şekilde beslenemiyor”
“Son günlerde pek çok çocuk uygun şekilde beslenemiyor”
Vedia Barut 19’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle Cuma günü anılıyor
Vedia Barut 19’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle Cuma günü anılıyor
Bakan Çavuşoğlu mesaj yayımladı
Bakan Çavuşoğlu mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar TravelZone Cyprus Tourism Ltd.’in açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar TravelZone Cyprus Tourism Ltd.’in açılış törenine katıldı
Hem de 500 polis eksikliği varken…
Hem de 500 polis eksikliği varken…
Dolar 16,44 liradan güne başladı
Dolar 16,44 liradan güne başladı
Başbakan Ünal Üstel, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
Başbakan Ünal Üstel, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
Güzelyurt ilçesi yasta genç yaşta hayatını kaybetti
Güzelyurt ilçesi yasta genç yaşta hayatını kaybetti
Haspolat'ta arıtma tesisi yakınlarında yangın
Haspolat'ta arıtma tesisi yakınlarında yangın

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim