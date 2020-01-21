Ezici çoğunluk Garantörlük istiyor...

Yapılan araştırma sonucunda halkın yüzde 81.3’ü iki ayrı devletli çözümü isterken yüzde 80’i de Türkiye’nin garantörlüğünün devamından yana olduklarını söyledi.

Araştırmaya Katılan Halkın Kıbrıs Sorunu ile İlgili Nasıl Bir Çözüm Getirilmesi ile İlgili Önerisine İlişkin Dağılım:

Kıbrıs Sorununa Nasıl Bir Çözüm Önerisi Getirilmelidir? Yüzde (%) İki ayrı devletli çözüm 81,3 Rumlarla federasyon 10,2 Konfederasyon 8,5 Toplam 100

Araştırmaya Katılan Halkın Türkiye’nin Garantörlüğü Konusunda Ne Düşündüğüne İlişkin Dağılım:

Türkiye’nin Garantörlüğü konusunda ne düşünüyorsunuz? Yüzde (%) Aynen devam etmeli 80,0 İptal edilmeli 5,2 AB veya BM garantör olmalı 3,0 Kararsızım 11,8 Toplam 100

Araştırmaya katılan halkın Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde % 80’i aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken % 5,2’si iptal edilmesi gerektiğini ve % 3’ü ise AB ve BM’nin garantör olması gerektiğini ifade etti.

Gezici'ye göre Ersin Tatar önde

Gezici Araştırma şirketi Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi 2015’te olduğu gibi büyük olasılıkla ikinci tura kalacak.

Bizim saptamalarımıza göre seçimi ikinci turda az bir farkla da olsa UBP adayı Sayın Tatar kazanacak.

Bunun önümüzdeki süreçte Sayın Tatar lehine daha da netleşmesi mümkündür.

Eğilimler ve UBP’deki toparlanma bunu gösteriyor.

İzlemeye devam edeceğiz.

Tablo 1. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunu Nasıl Kullanmak İstediğine İlişkin Dağılım

Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunuzu Nasıl Kullanırsınız? Yüzde (%) Ulusal Birlik Partisi (UBP) 43,5 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 21,8 Halkın Partisi (HP) 10,5 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 8,1 Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP-YG) 3,1 Demokrat Parti (DP) 5,1 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 7,3 Milliyetçi Demokrasi Partisi 0,6 Toplam 100

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 43,5’i UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 21,8’i CTP’ye oy vermek istediğini ve % 10,5’i HP’ye oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Halka Göre KKTC Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Sorunu Konusunda Nasıl Bir Tutumu Olması Gerektiği ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

KKTC Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Sorunu Konusunda Nasıl Bir Tutumu Olmalı? Yüzde (%) Kıbrıs Türk Halkının çıkarlarını ön planda tutan bir Cumhurbaşkanı 35,6 Federasyonu savunan bir Cumhurbaşkanı 8,2 Bağımsız iki devleti isteyen Cumhurbaşkanı 53,1 Konfederasyon isteyen Cumhurbaşkanı 3,1 Toplam 100

Araştırmaya katılan halkın nasıl bir Cumhurbaşkanı istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 35,6’sı Kıbrıs Türk Halkının çıkarlarını ön planda tutan bir Cumhurbaşkanı istediğini ifade ederken % 53,1’i bağımsız iki devleti isteyen bir Cumhurbaşkanı istediğini ifade etmektedir.

Tablo 3. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstersiniz? Yüzde (%) Ersin Tatar 34,2 Mustafa Akıncı 28,8 Kudret Özersay 8,3 Erhan Arıklı 5,7 Serdar Denktaş 5,6 Tufan Erhürman 17,4 Toplam 100

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 34,2’si Sn. Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 28,8’i ise Sn. Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ve % 17,4’ü Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 4. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstersiniz? Yüzde (%) Ersin Tatar 34,1 Mustafa Akıncı 28,1 Kudret Özersay 7,8 Erhan Arıklı 5,7 Serdar Denktaş 5,2 Tufan Erhürman 17,1 Sibel Siber 2,0 Toplam 100

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 34,1’i Sn. Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 28,1’i ise Sn. Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ve % 17,1’i Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 5. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre İkinci Turda Hangi Adayın Kazanacağı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım, (Adaylığı kesin bakılan isimler soruldu)

İkinci Turda Hangi Adayın Kazanacağını Düşünüyorsunuz? Yüzde (%) Ersin Tatar 40,2 Mustafa Akıncı 30,3 Kudret Özersay 6,4 Erhan Arıklı 4,2 Serdar Denktaş 4,7 Tufan Erhürman 14,2 Toplam 100

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre ikinci tura hangi adayların kalacağına ilişkin dağılım incelendiğinde % 40,2’si Ersin Tatar’ın ikinci turda kazanacağını ifade ederken % 14,2’si Tufan Erhürman’ın ve % 30,3’ü Mustafa Akıncı’nın ikinci turda kazanacağını ifade etmektedir.

Tablo 6. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Seçim 2. Tura Kalsa ve Adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı Olsa Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Seçim 2. Tura Kalsa Kime Oy Vermek İstersiniz? Yüzde (%) Kararsızların dağıtılmış hali Yüzde (%) Ersin Tatar 44,8 52,5 Mustafa Akıncı 40,6 47,5 Kararsızım 14,6 - Toplam 100 100

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. Tura Kalsa ve adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 44,8’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 40,6’sı Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 7. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Seçim 2. Tura Kalsa ve Adaylar Sn. Tatar ve Sn. Erhürman Olsa Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Seçim 2. Tura Kalsa Kime Oy Vermek İstersiniz? Yüzde (%) Kararsızların dağıtılmış hali Yüzde (%) Tufan Erhürman 33,0 43,8 Ersin Tatar 42,4 56,2 Kararsızım 24,6 - Toplam 100 100

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. tura kalsa ve adaylar Sn. Tatar ve Sn. Erhürman olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 43,8’i Tufan Erhürman’a vermek istediğini ifade ederken % 56,2’si Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 8. Araştırmaya Katılan ve Sayın Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin Suriye’de Gerçekleştirdiği “Barış Pınarı Harekâtı” ile ilgili açıklamalarını Duyan Halkın Bu Açıklama İle İlgili Açıklamalarına Katılıp Katılmamasına İlişkin Dağılım

Sayın Akıncı’nın Açıklamalarına katılıyor musunuz? Yüzde (%) Evet, kesinlikle katılıyorum 30,7 Hayır, kesinlikle katılmıyorum, yanlış bir açıklama oldu 69,3 Toplam 100

Araştırmaya katılan ve Sayın Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği “Barış Pınarı Harekâtı” ile ilgili açıklamalarını duyan Halkın bu açıklama ile ilgili açıklamalarına katılıp katılmamasına ilişkin dağılım incelendiğinde % 30,7’si kesinlikle katıldığını ifade ederken % 69,3’ü kesinlikle katılmadığını ifade etmektedir.

Tablo 9. Araştırmaya Katılan ve Sayın Akıncı’nın Açıklamalarını Yanlış Olduğunu İfade Eden Halk İçin Bu Durum Oy Verme Davranışlarını Etkileyip Etkilemeyeceğine İlişkin Dağılım

Sayın Akıncı’nın Açıklamaları Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Akıncı’ya oy vermenizi etkiler mi? Yüzde (%) oy vermek istiyordum şuan fikrim değişti. 22,5 Önceden oy vermek istiyordum hala istiyorum. 17,1 Zaten oy vermek istemiyordum 48,8 Kararsızım 11,6 Toplam 100

***Bu soruyu açıklamayı yanlış bulan % 69,3’lük kesim cevapladı.

Araştırmaya katılan ve Sayın Akıncı’nın açıklamalarını yanlış olduğunu ifade eden Halk için bu durum oy verme davranışlarını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 22,5’i önceden oy vermek istediğini şuan fikrinin değiştiğini ifade ederken % 48,8’i zaten oy vermek istemediğini ifade etmektedir.

Tablo 10. Araştırmaya Katılan Halkın Kıbrıs Sorunu ile İlgili Nasıl Bir Çözüm Getirilmesi ile İlgili Önerisine İlişkin Dağılım

Kıbrıs Sorununa Nasıl Bir Çözüm Önerisi Getirilmelidir? Yüzde (%) İki ayrı devletli çözüm 81,3 Rumlarla federasyon 10,2 Konfederasyon 8,5 Toplam 100

Araştırmaya katılan Halkın Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 81,3’ü iki ayrı devletli çözüm önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken % 10,2’si Rumlarla federasyon önerisi ve % 8,5’i konfederasyon önerisi getirmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Tablo 11. Araştırmaya Katılan Halkın Türkiye’nin Garantörlüğü Konusunda Ne Düşündüğüne İlişkin Dağılım

Türkiye’nin Garantörlüğü konusunda ne düşünüyorsunuz? Yüzde (%) Aynen devam etmeli 80,0 İptal edilmeli 5,2 AB veya BM garantör olmalı 3,0 Kararsızım 11,8 Toplam 100

Araştırmaya katılan halkın Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde % 80’i aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken % 5,2’si iptal edilmesi gerektiğini ve % 3’ü ise AB ve BM’nin garantör olması gerektiğini ifade etmektedir.