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Eylül ayı enflasyonu yüzde 2.08

En çok fiyatı artan ürün yüzde 62.19 ile koltuk döşeme ücreti, en fazla düşen ürün ise yüzde 69.69 ile salatalık

05 Ekim 2021 Salı 18:15
Eylül ayı enflasyonu yüzde 2.08

KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre eylül ayı enflasyonu yüzde 2.08 olarak gerçekleşti.

İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi’nde eylül ayı ile birlikte 9 aylık fiyat artışı yüzde 16,46 yıllık artış ise yüzde 21.01 oldu.

Eylül ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde62.19 ile koltuk döşeme ücreti, yüzde49.91ile marul ve yüzde47.97 ile maydanoz oldu.

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En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 69.69 ile salatalık, yüzde39.94 ile limon ve yüzde 31.15 ile kabak oldu.

Eylülde ana gruplarda en yüksek fiyat artışı yüzde 12.95 ile Eğitim ana grubunda gerçekleşti.

Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 2.95, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 1.87, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 1.69, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde1.63, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde1.61, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde0.88, Sağlık ana grubunda yüzde 0.79, Haberleşme ana grubunda yüzde0.42 artış, Giyim ve Ayakkabıda yüzde 1.51,Ulaştırma ana grubunda yüzde 0.14, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 0.03 düşüş yaşandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 378 maddenin ortalama fiyatlarında artış,137 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.
 

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Son Güncelleme: 05.10.2021 21:50
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