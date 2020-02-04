EYLEM kararı!..

Araçlı eylemin yanı sıra tapu devirlerini ve devlete ödedikleri tüm vergileri durduracaklarını kaydeden Gürcafer, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı eylem yapmaktan başka çareleri kalmadığını vurguladı.

“Bir yıl önce, ülkemizin en büyük sorunlarından olan plansızlığı sona erdirmeye katkı koymak için heyecanla yola çıktık ancak neticede ciddi bir kaos ile karşı karşıya kaldık” diyen Gürcafer, Müteahhitler Birliği’nin süreç boyunca yapıcı olduğunu söyledi.

Gelinen noktada kimsenin sorunu çözmek için çaba sarfetme niyetinde olmadığını ve hükümet edenlerin sadece seçim derdinde olduğunu gördüklerini anlatan Gürcafer, ‘bu sorunla seçimden sonra ilgilenileceği’ mesajını aldıklarını belirtti.

“Bu konunun bekleme lüksü yoktur. Sorunun seçim sonrasına ötelenmesi demek inşaat sektörünün ve ülke ekonomisinin ciddi şekilde yara alması demektir. Birçok çalışanın işsiz kalması demektir. Bunu yetkililere defalarca anlatmamıza rağmen bir adım atılmıyor.”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, bir basın toplantısı düzenleyerek Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı yapacakları eylemleri açıkladı. Müteahhitler Birliği’nin üyeleri ile birlikte 6 Şubat Perşembe günü araçlı eylem yapacağını duyuran Gürcafer, tapu devirlerini ve devlete olan tüm vergileri de durdurma kararı da aldıklarını açıkladı. Toplantıda Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ve Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinde faaliyet gösteren müteahhitler de hazır bulundu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bugün 15.30’da Birlik Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, müteahhitlerin araçlı eylem yapacağını açıkladı. Araçlı eylemin yanı sıra tapu devirlerini ve devlete ödedikleri tüm vergileri durduracaklarını kaydeden Gürcafer, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı eylem yapmaktan başka çareleri kalmadığını vurguladı.

“Bir yıl önce, ülkemizin en büyük sorunlarından olan plansızlığı sona erdirmeye katkı koymak için heyecanla yola çıktık ancak neticede ciddi bir kaos ile karşı karşıya kaldık” diyen Gürcafer, Müteahhitler Birliği’nin süreç boyunca yapıcı olduğunu söyledi.

Gelinen noktada kimsenin sorunu çözmek için çaba sarfetme niyetinde olmadığını ve hükümet edenlerin sadece seçim derdinde olduğunu gördüklerini anlatan Gürcafer, ‘bu sorunla seçimden sonra ilgilenileceği’ mesajını aldıklarını belirtti.

“Kaç kişi işşiz kalacak, Sosyal Sigortalar Dairesi ne kadar işsizlik ücreti ödemek durumunda kalacak düşünen var mı?” diye soran Gürcafer, seçim gailesinin ülke ekonomisi gailesinin önüne geçtiğini vurguladı.

Defalarca yetkililerle görüştüklerini ve teknik olarak sorunun ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını ifade eden Gürcafer, ne Başbakanın ne de diğer yetkililerin itirazlarının ne olduğunu öğrenemediklerini söyledi.

Gürcafer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konunun bekleme lüksü yoktur. Sorunun seçim sonrasına ötelenmesi demek inşaat sektörünün ve ülke ekonomisinin ciddi şekilde yara alması demektir. Birçok çalışanın işsiz kalması demektir. Bunu yetkililere defalarca anlatmamıza rağmen bir adım atılmıyor. Artık eylemden başka çaremiz kalmamıştır. Perşembe günü ada genelinden üyelerimiz araçları ile Lefkoşa’da buluşacak ve Başbakanlık önüne gidecektir. Ayrıca tarafımızdan Devlete açılacak tazminat davaları da gündemimizdedir. Bunun dışında tapu devirlerini ve Devlete ödediğimiz tüm vergileri de durduracağımız kamuoyu ile paylaşırız.”