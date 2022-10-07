banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Extacy hapla yakalandı
Extacy hapla yakalandı
İki trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
İki trafik kazası: 2'si ağır...
Bakanlar Kurulu saat 16.00'da toplanacak
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
İhaleye çıkıldıysa şartname nerede!
İhaleye çıkıldıysa şartname nerede!
Arıklı: Başbakan ile sorunları çözdük
Arıklı: Başbakan ile sorunları çözdük
banner405

Extacy hapla yakalandı

07 Ekim 2022 Cuma 13:06
Extacy hapla yakalandı

06.10.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, S.A.(E-27)’nın kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 20 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜK'ün Yeni Ürün Sofralık Patates Satışları Beş Şubede Devam Ediyor
TÜK'ün Yeni Ürün Sofralık Patates Satışları Beş Şubede Devam Ediyor
Bu Gece Mevlid Kandili...
Bu Gece Mevlid Kandili...
Tatar, Maraş açılımının yıl dönümünde AA'ya konuştu
Tatar, Maraş açılımının yıl dönümünde AA'ya konuştu
AK Parti'den Doğuş Derya'ya tepki!
AK Parti'den Doğuş Derya'ya tepki!
İki trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
İki trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
BES, Pazartesi Meclis Ve Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak
BES, Pazartesi Meclis Ve Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak
İhaleye çıkıldıysa şartname nerede!
İhaleye çıkıldıysa şartname nerede!
Bakanlar Kurulu saat 16.00'da toplanacak
Bakanlar Kurulu saat 16.00'da toplanacak
Döviz kurları
Döviz kurları
Brucella Hastalığı Zararı Olan Üreticilere Tazminatları Ödendi
Brucella Hastalığı Zararı Olan Üreticilere Tazminatları Ödendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim