EXLIBRIS yarışma sergisi Polonya’da açıldı

Söz konusu sergi, ödül kazanan eserler yanında 220 sergilenmeye değer eser ile birlikte Polonya’nın Katowice kentinde bulunan Silesia Üniversitesi, Sanat ve Eğitim Bilimleri Fakültesi’inde açıldı.

Basılı bir katologla izleyici karşısına çıkan sergi önümüzdeki bahar döneminde de DAÜ, İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Bölümü’nde izleyiciyle buluşacak.

Jüri değerlendirmesi 1 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen ve yoğun bir katılımın olduğu yarışmaya 35 farklı ülkeden 200 sanatçının 600 ex-libris çalışması katılmış ve bu eserler uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilmişti.

DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Sergi Platformu’nda gerçekleştirilen değerlendirme jurisinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Belçikalı ünlü santçı ve aynı zamanda DAÜ Rektörlük sanat danışmanı Prof. Martin R. Baeyens, Türkiye Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Hasip Pektaş, Silesia Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Krzysztof Marek Bak ve DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu yer almıştı.

“Spirit” konulu birincilik özel ödülü Anna Trojanowska (Polonya), diğer birincilik ödülü Xingting Li (Çin), ikincilik ödülü Ozan Uyanık (Türkiye), üçüncülük ödülü ise Xin Yi Hong (Çin) olarak belirlendi. Jüri ayrıca Alperen Güldü (Türkiye), Christine Deboosere (Belçika), Alexsandra Hachula (Polonya), Murat Ertürk (Türkiye), Olexandra Kalinska (Ukrayna), Jiang Lu (Çin), Shaghayegh Ghasemzadeh (İran), Tezcan Bahar (Türkiye) da Mansiyon ödülü ile ödüllendirilmişti.