Evrensel Hasta Hakları Derneği, Yaşlılar Haftası Dolayısıyla Bildiri Yayımladı

“YAŞLI BAKIM EVLERİNİN YASAL STATÜSÜ YOK”

Lefkoşa, 22 Mart 19 (.): Evrensel Hasta Hakları Derneği, yaşlı bakım evlerinin yasal statü eksikliği konusunda, bu yıl da herhangi bir adım atılmamış olmasını endişeyle izlediklerini duyurdu.

Evrensel Hasta Hakları Derneği, 18- 24 Mart Yaşlılar haftası dolayısıyla yayımladığı bildiride, yaşlıların sağlık hakkına erişimi, yaşlı bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinin yasal statüleri ve denetimlerine ilişkin görüşler aktarıldı.

YAŞLI BAKIM EVLERİNİN YASAL STATÜSÜ YOK

2002 yılında kurulan Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin, kuruluşundan bu yana hasta haklarının yasallaşması için çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekilen bildiride, 2018 yılı sonunda Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Hastanın Sesi II projesi kapsamında, marjinalize edilmiş gruplar arasında yaşlı bireylerin de yer aldığı belirtildi.

Bildiride, projede, yaşlı hastaların seslerini duyurmada diğerlerine göre daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunun vurgulandığı ifade edilerek, şöyle denildi:

“Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yaşayan yaşlılar, bu marjinalize olmuş grupların en genişini oluşturmaktadır.

Geçen yıl Mağusa’daki bir yaşlı bakım evinde yaşanan ölümlü olay sonrası gündeme gelen ve Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim tarafından da dile getirilen yaşlı bakım evlerinin yasal statü eksikliği konusunda, bu yıl da herhangi bir adım atılmamış olmasını endişe içerisinde izlemekteyiz. Belediyelerden alınan işletme izinleriyle açılan yaşlı bakım evlerinde görev yapan kişilerin belli eğitimler alması gerektiği ve yaşlı bakım evlerinde kalan yaşlıların özellikle “mahremiyet ve güvenlik” haklarının gözetilmesinin elzem olduğunu vurgularız.”

YATALAK HASTALARIN BAKIMINI SAĞLAYACAK MERKEZLER YOK

Günümüzde halen, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yaşayan ve 55 yaşın üzerinde olup devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma gereksinimi olan yatalak hastaların bakımını yapabilecek bir merkez bulunmadığına işaret edilen bildiride, “Ne 1989 Huzurevi Yasası ne de 1991 Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri Yasası bu tür hastaların huzurevi ve sözkonusu hastanelere yatışına izin vermemektedir. Yine ayni durumdaki hastaları, en temel hasta hakkı olan sağlığa erişim hakları da hasta nakil araçlarının ülkemizde bulunmaması sebebiyle ihlal edilmektedir. Evrensel Hasta Hakları Derneği olarak bu durumun bir an önce son bulması için siyasi otoritelerin ve bürokratların üzerlerine düşen görevleri en kısa zamanda yerine getirmelerini talep eder, konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz” ifadelerine yer verildi.

(TUĞ/ŞEB)