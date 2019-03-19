Evrensel Hasta Hakları Derneği Tıp-iş’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 19 Mart 19 : Evrensel Hasta Hakları Derneği yetkilileri Kıbrıs Türk Hekimler Sendikasını (TIP-İŞ) ziyaret etti.

Tıp-İş Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya Yönetim Kurulu üyelerinden Dr. Şükrü Onbaşı, Dr. Emre Vudalı ile beraber Dr. Yonca Moris, Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, Proje Müdürü İzlem Sönmez ve İletişim Sorumlusu İrşen Ann Tunçerler katıldı. Ziyaret kapsamında derneğin çalışmaları ve yürüttüğü projeler anlatıldı.

TIP-İŞ’ten verilen bilgiye göre, Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge derneğin kuruluş süresini ve amacını anlatarak, derneğin amaçlarına uygun bir şekilde hasta hakları savunuculuğu yaparken hekimler ile iş birliğinin çok önemli olduğunu ve hekimler ile ortak bir çaba içerisinde olduklarını kaydetti.

Tıp-İş Yönetim Kurulu adına konuşan Dr. Şükrü Onbaşı, sağlık sisteminin hastasıyla hekimiyle ve tüm çalışanlarıyla bir bütün olduğunu ifade ederek, hasta ve sağlık çalışanlarının haklarının daha iyiye gittiği bir sistemin herkesin hayali olduğunu belirtti.

Onbaşı “Ortak bir amacımız var; bizler daha kaliteli bir sağlık hizmeti vermeyi sizler ise daha kaliteli bir sağlık hizmeti almayı istiyorsunuz. Düzenlenecek olan yeni Yasalarla hekimlerin ve hastaların dünya standartlarındaki haklarına bir an önce kavuşması ortak temennimizdir.” açıklamasında bulundu.

Dr. Emre Vudalı ise hekimlerin üzerinde olması gerekenden daha fazla iş yükünün olması, ilaçların takibinden eksik olan gereçlere kadar pek çok sorunun hekimler tarafından takip edilmesinin yanlış olduğunu ve Cumhurbaşkanının Tıp Bayramı’ndaki konuşmasında da belirttiği gibi son 3 yılda nüfusun artmasına rağmen hekim sayısının artmamasının ise hastaların yaşadığı sorunların asıl nedeni olduğunu söyledi.

(RU/ÖK) FOTOĞRAFLI



