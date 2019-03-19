Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
sisli
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104862
ALTIN
229.987
DOLAR
5.4794
STERLİN
7.2659
EURO
6.2177
Yeğeni ile dalga geçtikleri için burnunu kırdı
YEĞENİ İLE DALGA GEÇTİKLERİ İÇİN...
53 gram uyuşturucu soruşturması
53 GRAM UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI
Karadağ'a 15 ay hapis cezası
KARADAĞ'A 15 AY HAPİS CEZASI
Sarılar 1 yıl hapis yatacak
SARILAR 1 YIL HAPİS YATACAK
banner307

Evrensel Hasta Hakları Derneği Tıp-iş’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 19 Mart 19 : Evrensel Hasta Hakları Derneği yetkilileri Kıbrıs Türk Hekimler Sendikasını (TIP-İŞ) ziyaret etti. 

Evrensel Hasta Hakları Derneği Tıp-iş’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 19 Mart 19 : Evrensel Hasta Hakları Derneği yetkilileri Kıbrıs Türk Hekimler Sendikasını (TIP-İŞ) ziyaret etti. 

19 Mart 2019 Salı 23:20
Evrensel Hasta Hakları Derneği Tıp-iş’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 19 Mart 19 : Evrensel Hasta Hakları Derneği yetkilileri Kıbrıs Türk Hekimler Sendikasını (TIP-İŞ) ziyaret etti. 

Tıp-İş Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya Yönetim Kurulu üyelerinden Dr. Şükrü Onbaşı, Dr. Emre Vudalı ile beraber Dr. Yonca Moris, Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, Proje Müdürü İzlem Sönmez ve İletişim Sorumlusu İrşen Ann Tunçerler katıldı. Ziyaret kapsamında derneğin çalışmaları ve yürüttüğü projeler anlatıldı.

TIP-İŞ’ten verilen bilgiye göre, Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge derneğin kuruluş süresini ve amacını anlatarak, derneğin amaçlarına uygun bir şekilde hasta hakları savunuculuğu yaparken hekimler ile iş birliğinin çok önemli olduğunu ve hekimler ile ortak bir çaba içerisinde olduklarını kaydetti.

Tıp-İş Yönetim Kurulu adına konuşan Dr. Şükrü Onbaşı, sağlık sisteminin hastasıyla hekimiyle ve tüm çalışanlarıyla bir bütün olduğunu ifade ederek, hasta ve sağlık çalışanlarının haklarının daha iyiye gittiği bir sistemin herkesin hayali olduğunu belirtti.

Onbaşı “Ortak bir amacımız var; bizler daha kaliteli bir sağlık hizmeti vermeyi sizler ise daha kaliteli bir sağlık hizmeti almayı istiyorsunuz. Düzenlenecek olan yeni Yasalarla hekimlerin ve hastaların dünya standartlarındaki haklarına bir an önce kavuşması ortak temennimizdir.” açıklamasında bulundu.

Dr. Emre Vudalı ise hekimlerin üzerinde olması gerekenden daha fazla iş yükünün olması, ilaçların takibinden eksik olan gereçlere kadar pek çok sorunun hekimler tarafından takip edilmesinin yanlış olduğunu ve Cumhurbaşkanının Tıp Bayramı’ndaki konuşmasında da belirttiği gibi son 3 yılda nüfusun artmasına rağmen hekim sayısının artmamasının ise hastaların yaşadığı sorunların asıl nedeni olduğunu söyledi.

(RU/ÖK)  FOTOĞRAFLI


 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’tan araç sirkat olayında 4’üncü zanlı da yakalandı
Güney Kıbrıs’tan araç sirkat olayında 4’üncü zanlı da yakalandı
20 Mart Çarşamba Gündemi
20 Mart Çarşamba Gündemi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Turkcell Girne Yarı Maratonu 14 Nisan’da Yapılacak
Turkcell Girne Yarı Maratonu 14 Nisan’da Yapılacak
Meclis Genel Kurulu Tamamlandı
Meclis Genel Kurulu Tamamlandı
Akıncı, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Verwey İle Görüştü
Akıncı, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Verwey İle Görüştü
“türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” 26 Mart’ta  ydü Tıp Fakültesi’nde Açılacak
“türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” 26 Mart’ta  ydü Tıp Fakültesi’nde Açılacak
Tüketiciler Derneği Enerji Bakanı Nami’yi istifaya çağırdı
Tüketiciler Derneği Enerji Bakanı Nami’yi istifaya çağırdı
Dışişleri Bakanlığı: “Rum tarafını silahlanma konusunda uyarıyoruz”
Dışişleri Bakanlığı: “Rum tarafını silahlanma konusunda uyarıyoruz”
1.uluslararası Tiyatro Festivali “çökme Tehlikesi Var” Oyunuyla Devam Etti
1.uluslararası Tiyatro Festivali “çökme Tehlikesi Var” Oyunuyla Devam Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim