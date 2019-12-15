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Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne Katkı Amacıyla Konser Düzenlenecek

Lefkoşa, 15 Aralık 19 : Evrensel Hasta Hakları Derneği, kamu yararına gerçekleştirdiği faaliyetlerin finansmanı için “Dayanışma Konseri” düzenleyecek.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne Katkı Amacıyla Konser Düzenlenecek

Lefkoşa, 15 Aralık 19 : Evrensel Hasta Hakları Derneği, kamu yararına gerçekleştirdiği faaliyetlerin finansmanı için “Dayanışma Konseri” düzenleyecek.

15 Aralık 2019 Pazar 13:46
Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne Katkı Amacıyla Konser Düzenlenecek

Lefkoşa, 15 Aralık 19 : Evrensel Hasta Hakları Derneği, kamu yararına gerçekleştirdiği faaliyetlerin finansmanı için “Dayanışma Konseri” düzenleyecek.

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Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 TL bağış karşılığı izlenecek klasik müzik konseri,  keman sanatçısı Nihat Ağdaç ve piyano sanatçısı Gözdem İlkay’ın derneğe gönüllü desteğiyle gerçekleştirilecek.

Konser, 17 Aralık Salı akşamı saat  20.00’de Naci Talat Vakfı’nda yer alacak.

(ÖZ/HA)

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