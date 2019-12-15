Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne Katkı Amacıyla Konser Düzenlenecek

Lefkoşa, 15 Aralık 19 : Evrensel Hasta Hakları Derneği, kamu yararına gerçekleştirdiği faaliyetlerin finansmanı için “Dayanışma Konseri” düzenleyecek.
Konser, 17 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de Naci Talat Vakfı’nda yer alacak.
(ÖZ/HA)
Lefkoşa, 15 Aralık 19 : Evrensel Hasta Hakları Derneği, kamu yararına gerçekleştirdiği faaliyetlerin finansmanı için “Dayanışma Konseri” düzenleyecek.
Lefkoşa, 15 Aralık 19 : Evrensel Hasta Hakları Derneği, kamu yararına gerçekleştirdiği faaliyetlerin finansmanı için “Dayanışma Konseri” düzenleyecek.
Konser, 17 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de Naci Talat Vakfı’nda yer alacak.
(ÖZ/HA)