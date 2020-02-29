Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden açıklama

Evrensel Hasta Hakları Derneği, hastane yangınıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “En sevdiklerimizin sağlığını emanet ettiğimiz, en mahrem bilgilerimizin korunacağı, en güvende hissetmemiz gereken yerde bir kez daha sınıfta kaldık. Hastaların Güvenlik Hakkı, Kalite Standartlarının Korunması hakkı ihlal edilmiştir” dedi.

Ülkenin en donanımlı hastanesinde çıkan yangın ve sebep olduğu can kayıplarının herkes gibi kendilerini de derinden üzdüğünü belirten Dernek, şunları kaydetti:

“Ne yazık ki, geçmişteki sel felaketi sırasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşananlardan, felaketin sebep olduğu can ve mal kayıplarından, hastalara ait verilerin yok oluşundan hiç ders alınmadığı bugünkü üzücü yangının ardından bir kez daha görülmüştür. Keza Devlet Laboratuvarı yangını beraberinde yanıtlanamayan sorularıyla birlikte henüz kamuoyunun hafızasından silinmemiştir.

Ülkemizin en büyük, en donanımlı hastanesinin bir kriz yönetimi masası var mıydı? Yangın olasılığına karşı bir kriz yönetim planı oluşturulmuş muydu? Yangın anında kurulacak kriz masasında kimlerin hangi görevi alacağı önceden belirlenmiş miydi? Hastaneden hastalar tahliye edilirken hangi hastanelerin ne şekilde kullanılabileceği belirlenmiş miydi? Bir kriz anında nasıl bir yol haritası izleneceği ile ilgili en son ne zaman tatbikat yapılmıştı? Eğer tüm bunlar varsaydı bugün niye kaotik bir kriz yönetimi yapıldı.



En sevdiklerimizin sağlığını emanet ettiğimiz, en mahrem bilgilerimizin korunacağı, en güvende hissetmemiz gereken yerde bir kez daha sınıfta kaldık. Hastaların Yaşam Hakkı, Güvenlik Hakkı ve Kalite Standartlarının Korunması hakkı ihlal edilmiştir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği korunamamıştır. İşyeri güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler alınmamıştır.”Evrensel Hasta Hakları Derneği, şunları ifade etti:“Sağlığı yönetenlerin, vergisini ödeyen ve karşılığında kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti bekleyen bizleri, açık yüreklilikle ve derhal bilgilendirmesini istiyoruz. Önümüzdeki günlerde devlet eliyle sunulan sağlık hizmetlerinin nasıl sağlanacağı, acil hizmetlerin nasıl yürütüleceği, acil cerrahi operasyonların ne şekilde yapılacağı ve poliklinik ve yataklı tedavi hizmetlerinin ne zaman normal işleyişine döneceği ile ilgili en kısa zamanda bilgilendirilmeyi talep ediyoruz.Yaşanan olaylardan dolayı öfkeli ve üzgün olduğumuzu belirtir, yangına maruz kalan hastalara ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun der, canını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”