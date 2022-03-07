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Evrensel Hasta Hakları Derneği ve Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nden ortak çağrı

“ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR YÜZÜNDEN KADINLAR ÖLMESİN”

07 Mart 2022 Pazartesi 18:30
Evrensel Hasta Hakları Derneği ve Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nden ortak çağrı

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) ve Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ortak bir açıklama yayımladı. 
Hasta haklarından “koruyucu tedbirlerin alınması hakkı” kapsamında HPV aşısının önemine dikkat çeken 2 dernek, “Önlenebilir hastalıklar yüzünden kadınlar ölmesin” dedi.
2 derneğin iş birliği çalışmaları başlattığı ifade edilen açıklamada, özellikle serviks (rahim ağzı) kanserinin önlenebilirliğine dikkat çekilerek, bu konuda atılması gereken adımlar yetkililere hatırlatıldı.
“YILDA 300 BİN KADIN HAYATINI KAYBEDİYOR”
Serviks (rahim ağzı) kanserinin kadınlarda en sık görülen dördüncü kanser tipi olduğu kaydedilen açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yayınladığı verilere göre her yıl dünyada yaklaşık 570 bin kadın bu kansere yakalanmakta ve yılda yaklaşık 300 bin kadın rahim ağzı kanseri yüzünden hayatını kaybetmektedir” denildi.
Rahim ağzı kanserinin en yaygın nedeni olan insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonuna karşı yıllar süren araştırmalar sonucu geliştirilen aşıların ilk kez 2006 yılında kullanım onayı aldığı ve HPV enfeksiyonunu önlemede yüzde 90’ın üzerinde etkinliğe sahip aşının 2007 yılına kadar 80 ülkede onaylandığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi: 
“İlk geliştirilen aşıların ardından 2014’te dokuz HPV tipine karşı koruyan Gardasil 9 adlı bir aşı da geliştirilmiş ve 2019 itibariyle, dünya çapında 100 ülkede, düzenli aşı programlarının bir parçası haline gelmiştir.”
Açıklamada, HPV enfeksiyonunun, yaygın kanının aksine sadece cinsel ilişki yoluyla değil, yüzeysel ten temasıyla da oluşabilen bir enfeksiyon olduğu ve virüsün en fazla parmaklarda, ellerde, ağızda ve cinsel organlarda bulunduğu ifade edildi.

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HPV’nin neden olduğu kanserlere serviks kanseri yanında, ağız, baş ve boyun, anal ve genital bölge kanserlerinin de dahil olduğu belirtilen açıklamada, neredeyse tamamını önleyebilen bir aşının geliştirilmiş olmasının özellikle kadın sağlığı açısından çok önemli olduğu vurgulandı. 
Açıklamada, koruyucu tedbirlerin alınması hakkı kapsamında aşının 11 yaştan başlayarak, hem kız, hem de erkek çocuklarının aşıya erişiminin sağlanması ve etkin kampanyalarla teşvik edilmesi gerektiği kaydedildi.  
Açıklamada, 2006 yılından beridir kullanılmakta olan aşının Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez 2018 yılında kullanılmaya başlandığı ama etkin bir aşılama kampanyası ve programıyla yaygınlaşmadığı belirtildi.
Bunun yanı sıra HPV’ye karşı geliştirilen ve diğer aşılardan yüzde 15 oranında daha fazla koruyuculuğa sahip olan ve gelişmiş ülkelerde kullanıma giren Gardasil 9 aşısının Kuzey Kıbrıs’ta mevcut olmadığı ifade edilen açıklamada, aşının getirilip, kullanımının yaygınlaştırılmasının elzem olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi projesinin yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, toplumda 18-35 yaş aralığındaki kadınlarda aşılanma oranının yüzde 7.8, erkeklerde ise çok daha düşük olduğu belirtildi.
“HPV AŞISI TOPLUMUMUZDA KAMPANYALARDA TEŞVİK EDİLMELİ”
Açıklamada, “Etkinliği kanıtlanmış ve kanser oluşmadan önce riskini ortadan ciddi seviyede kaldırabilecek bir aşının sağlık sistemimizde zorunlu aşı listesine girmesi ve kampanyalarla teşvik edilmesi elzemdir” denildi. 
Açıklamada, yetkililere, Gardasil 9 aşısı getirilerek, hem kız hem de erkek çocuklarına ücretsiz olarak sunulması yanında kampanyalarla aşının teşvik edilmesi çağrısı yapılarak, önlenebilir hastalıklar yüzünden hiçbir kadının hayatını kaybetmemesi için mücadele etmeye davet edildi.

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Son Güncelleme: 08.03.2022 10:23
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