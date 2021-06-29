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29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
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Evren: "Polis teşkilatı gururumuzdur"

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk halkının en zorlu, en kritik günlerden geçtiği 30 Haziran 1964 tarihinde temelleri atılan Polis Teşkilatı’nın, varoluş mücadelesinde önemli görevleri yerine getirerek, halkın sevgi ve güvenine mazhar olduğunu, gurur duyulan kurumların başında geldiğini vurguladı.

29 Haziran 2021 Salı 11:30
Evren: "Polis teşkilatı gururumuzdur"
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Bakan Evren Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 57. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Polis Teşkilatı’nın 57 yıldır insanların can ve mal güvenliğinin korunmasında, asayişin sağlanmasında cesaret ve başarı ile görev icra etmekte, canla başla çalıştığını kaydetti. 
Evren mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Geçmişten günümüze Polis Teşkilatımızın, tüm zorluklara rağmen fedakarca ve mesai mefhumu olmaksızın çalışkan, eğitimli, cesur personeli ile görevlerini başarıyla icra ettiklerini görüyoruz. Polis Teşkilatımızın, teknik donanım, araç ve personel eksiklerinin giderilmesiyle çok daha güçlü bir hale geleceğine inanıyorum. 

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Bu vesileyle Polis Teşkilatımızda görev almış, halkımıza hizmet etmiş, bu şerefli mesleği icra eden bugün hayatta olmayan polislerimizi rahmet, saygı ve minnetle anar, görevleri başında olan kıymetli Polislerimize başarılı çalışmalar diler, Polis Teşkilatımızın 57. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım.”  

 

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Son Güncelleme: 29.06.2021 12:44
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