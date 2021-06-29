Evren: "Polis teşkilatı gururumuzdur"

Bakan Evren Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 57. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Polis Teşkilatı’nın 57 yıldır insanların can ve mal güvenliğinin korunmasında, asayişin sağlanmasında cesaret ve başarı ile görev icra etmekte, canla başla çalıştığını kaydetti.

Evren mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Geçmişten günümüze Polis Teşkilatımızın, tüm zorluklara rağmen fedakarca ve mesai mefhumu olmaksızın çalışkan, eğitimli, cesur personeli ile görevlerini başarıyla icra ettiklerini görüyoruz. Polis Teşkilatımızın, teknik donanım, araç ve personel eksiklerinin giderilmesiyle çok daha güçlü bir hale geleceğine inanıyorum.





