banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Daha neler!
Daha neler!
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
banner376

Evren: “Muhtarlarımız toplumsal birlik ve dayanışmanın yaşatılmasında çok önemli bir yere sahip”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Devlet teşkilatı içerisinde, tarihi, kültürel ve mülki geçmişi çok eskilere dayanan muhtarlık müessesinin, Kıbrıs Türk demokrasisinin de çekirdeğini oluşturduğunu ifade etti.  

19 Ekim 2021 Salı 19:00
Evren: “Muhtarlarımız toplumsal birlik ve dayanışmanın yaşatılmasında çok önemli bir yere sahip”

Evren, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Muhtarlık müessesinin, 200 yıla yaklaşan geçmişi, köy ve mahalle yönetimlerinin idaresinin sağlanması, merkezi otorite ile yerelin ilişkilerinde oynadığı aracı rolü ve çağdaş kamu yönetimlerindeki demokratik katılımcılığın sağlanması gibi çok kıymetli ve özel görevleri olduğunu belirten Evren, “Muhtarlar, gerek yürüttükleri görevlerdeki başarıları, gerekse kendi mahalle ve köylerinde halkımızla kurdukları güçlü samimi bağ ile, bizi biz yapan, tarihi, kültürel ve sosyal değerlerin korunmasında, toplumsal birlik ve dayanışmanın yaşatılmasında çok önemli bir yere sahiptirler.” ifadelerini kullandı. 

Evren mesajında şunlara da yer verdi:

banner341
“Dün olduğu gibi bugün de devletimizin her yerde gözü, kulağı ve temsilcisi muhtarlarımızla, her zaman koordineli ve istişare içerisinde, onların görüş ve önerileri doğrultusunda halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek icraatların hayat bulması için katılımcı bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz… demokrasinin çekirdeği olan muhtarların ‘19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun” 

LEFKOŞA MUHTARLAR BİRLİĞİ DERNEK BİNASI AÇILDI

Öte yandan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, akşam saatlerinde de Lefkoşa Muhtarlar Birliği dernek binası açılışına katıldı. Açılışta, muhtarlık müessesinin, bağımsız yapısı ve demokrasideki yerine vurgu yapan Kutlu Evren, Lefkoşa Muhtarlar Birliği Binası’nın özelde Lefkoşa muhtarlarına, genelde de tüm halka hayırlı olmasını diledi.

banner360
Son Güncelleme: 19.10.2021 19:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda iyileştirme çalışmaları yarın başlıyor
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda iyileştirme çalışmaları yarın başlıyor
Zaroğlu, Muhaceret Affı Yasası ve Tarım Sigorta Fonu Yasası için Meclise nisap desteğinin olduğunu açıkladı
Zaroğlu, Muhaceret Affı Yasası ve Tarım Sigorta Fonu Yasası için Meclise nisap desteğinin olduğunu açıkladı
Girne’de 1 ayda denetlenen 142 işletmenin 5’i mühürlendi
Girne’de 1 ayda denetlenen 142 işletmenin 5’i mühürlendi
Dışişleri Bakanlığı’ndan AB Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısına Eleştiri
Dışişleri Bakanlığı’ndan AB Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısına Eleştiri
Rogers’dan erken seçim tarihini belirleme çağrısı
Rogers’dan erken seçim tarihini belirleme çağrısı
Büyükkonuk Belediyesi, izinsiz taşocağı genişletme alanının mühürlendiğini duyurdu
Büyükkonuk Belediyesi, izinsiz taşocağı genişletme alanının mühürlendiğini duyurdu
Tatar: “Anayasal hakkım olsa da Meclisi feshetmek ve erken seçim tarihini ilan etmek son tercihimdir. Temennim uzlaşıdır”
Tatar: “Anayasal hakkım olsa da Meclisi feshetmek ve erken seçim tarihini ilan etmek son tercihimdir. Temennim uzlaşıdır”
Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İstanbul İnsiyatifi’ne katıldı
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İstanbul İnsiyatifi’ne katıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim