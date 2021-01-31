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Evren, Lefke’de fırtınadan zarar gören bölgeleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Lefke’de dün akşam yaşanan şiddetli fırtınadan dolayı zarar gören bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

31 Ocak 2021 Pazar 16:00
Evren, Lefke’de fırtınadan zarar gören bölgeleri ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Lefke’de dün akşam yaşanan şiddetli fırtınadan dolayı zarar gören bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Evren’e bölge ziyaretlerinde Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz da eşlik etti. 

Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Evren, ilk olarak Gaziveren-Yeşilyurt ana yolu üzerinde yıkılan elektrik direğinin olduğu bölgeye giderek fırtınanın yol açtığı zararı yerinde inceledi. Lefke Kaymakamı Sadi Güneş’ten detaylı bilgi alan Evren, daha sonra fırtınanın en çok hasara yol açtığı Gemikonağı Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

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Gemikonağı Sanayi Bölgesi sakinleriyle bir süre görüşen ve vatandaşlarla sohbet eden Evren, bölgedeki zararın tespiti ve yaraların sarılması için gerekli çalışmanın yapılacağını ifade etti. Evren, yaşanan fırtınadan dolayı zarar gören vatandaşlar ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Evren, yıkılan elektrik direkleri, hasara uğrayan enerji hatlarının tamiri için bu zor dönemde görevlerinin başında olan KIB-TEK çalışanlarına ve devrilen ağaçların kesilerek ulaşımın güvenli şekilde açılması için çalışan belediye çalışanlarına teşekkür etti. 

Bakan Evren, bölge ziyaretlerini tamamladıktan sonra Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde sokağa çıkma yasağını denetleyen polislerin bulunduğu AFAD çadırını ziyaret ederek, burada görev yapan polislere çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi. Kısa süre görevli polislerle sohbet eden Bakan Evren, bölge insanının kurallara çok büyük oranda uyduğunu duymaktan mutlu olduğunu belirtti.

Polislere meyve suyu ve su ikram eden Evren, “Polis bir babanın evladı olarak, polislik mesleğinin zorluklarını çok iyi bilmekteyim, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde özveri ve büyük bir sorumlulukla görevlerini yapan polis teşkilatımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.

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Son Güncelleme: 31.01.2021 17:51
Anahtar Kelimeler:
Lefkeİçişleri Bakanı Kutlu Evren
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