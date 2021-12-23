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Evren: “Kıbrıs Türkü’nün sesinin, haklı davasının dünyaya duyurulmasında BRT’nin hizmetleri çok değerlidir”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 58’nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımlayarak, “Kıbrıs Türkü’nün sesinin, haklı davasının dünyaya duyurulmasında BRTK’nın hizmetlerinin çok değerli olduğunu” vurguladı. 

23 Aralık 2021 Perşembe 19:15
Evren: “Kıbrıs Türkü’nün sesinin, haklı davasının dünyaya duyurulmasında BRT’nin hizmetleri çok değerlidir”

Bakan Evren mesajında, “Millî mücadelemizin sesi, Bayrak Radyosu’nun 58 yıl önce tüm zorluk ve imkansızlıklar altında yayınlarına başlaması direniş tarihimizde çok özel ve önemli bir yere sahiptir. Bayrak Radyosu, varoluş mücadelemiz sırasında, en zor günlerde ulusal birliğimizi, mücadele ve moral gücümüzü diri tutarak, tarihi bir görevi yerine getirmiştir” ifadelerini kullandı. 
Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesi verdiği zorlu yıllardan bugünlere değin, çizgisi değişmeyen, kalitesi her gün ileriye taşınan, halka güven veren, doğru ve sorumlu yayınları ile devletin en özel kurumlarının başında geldiğini kaydeden Evren, şöyle devam etti:
“Yıllar önce büyük emekler ve canlar feda ederek o günlerin zorluklarını aşmayı, devlet kurmayı başarmış bir halkız. Bu onurlu mücadele içerisinde, Kıbrıs Türkü’nün sesinin, haklı davasının dünyaya duyurulmasında BRT’nin hizmetleri çok değerlidir. 

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Bayrak Radyosu’nun kuruluşunda büyük emekleri olan, en zor dönemlerde görev almış, bugün hayatta olmayan insanlarımızı minnet ve rahmetle anıyor, Kıbrıs Türkü’nün sesinin dünyaya duyurulmasında emek veren ve vermeye devam eden tüm çalışanlarımıza saygılarımı sunuyorum.
Bu duygu ve düşüncelerimle, Bayrak Radyo Televizyon Kurumumuzun 58. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım.”
 

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Son Güncelleme: 23.12.2021 22:43
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