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Evren, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı kabul etti

EVREN: “BU MÜCADELE HEPİMİZİNDİR, HEP BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ”

16 Mart 2022 Çarşamba 18:15
Evren, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı kabul etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı kabul etti.

İki saate yakın süren görüşmede, genel ekonomik konular, KTTO’nun görüş ve önerileri ile Ekonomi Bakanlığı’nın yeni dönemde izleyeceği politikalar, çok yönlü paylaşım stratejileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda Bakan Kutlu Evren ve KTTO Başkanı Turgay Deniz ortak bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ortak açıklamada, ülke olarak küresel çapta yaşanan ekonomik krizin etkisiyle olağanüstü günlerden geçilmekte olduğu vurgulandı.

KTTO ve Bakanlığın ithalatçıların içinden geçilen bu olağanüstü günlerde maliyet ve satış fiyatlarının ayarlanmasında, özellikle temel gıda ürünlerinde halkın yararına olacak şekilde fiyatlandırma ve denetim konusunda ayni hassasiyeti gösterdiği belirtildi.

Ülke ekonomisinin yeniden ayağa kalkmasına, halkın alım gücünün korunmasına, işletmelerin bu zor süreçte ayakta kalmalarına ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın öncelik vermekte olduğunun altı çizildi.

Bu temelde Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın hazırladığı Orta Vadeli Program kapsamında da belirtilen ekonomik reformların önceliklendirilerek hayata geçirilmesinin önem arz ettiği ifade edildi.

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Bakan Kutlu Evren, KTTO ile yapılan görüşmenin yaklaşık iki saat sürdüğü, birçok konuda görüş birliği bulunduğunu ve çok verimli bir toplantı olduğunu belirtti.

Evren, ekonominin çok yönlü ve planlı ele alınması gerektiğini çok iyi bildiğini ifade ederek, içinden geçilen olağanüstü günlerde, yaşanan krizin atlatılması için ortak akılla hareket etmenin ve tüm paydaşlarla istişarenin önemli olduğunu ifade etti. Evren, “Bu mücadele hepimizindir, hep birlikte ayağa kalkacağız” dedi.

DENİZ

KTTO Başkanı Turgay Deniz de, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren’e Yönetim Kurulu olarak ilk ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini ve ilk görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirtti.

 Deniz, Evren’in iş insanı kimliğinin ülke ekonomisindeki sorunların tespiti ve çözümünde çok önemli olacağına inandığını da söyledi.

Bakan Kutlu Evren, toplantı sonunda KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden, ortaya koydukları görüş ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 16.03.2022 23:50
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