banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Mazbata belası çok can yakacak!
Mazbata belası çok can yakacak!
‘’Sağlık kumarında’’ iki arabasını ve ekmek teknesini kaybetmek !
‘’Sağlık kumarında’’ iki arabasını ve...
Varoluş diye koşa koşa yok olmak
Varoluş diye koşa koşa yok...
KTÖS yine sahnede !
KTÖS yine sahnede !
banner376

Evren: “İnsanlığın ilerlemesinde fikir hürriyetinin kıymeti büyüktür”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın emekçilerine çalışmalarında başarılar dilerken, basın etiğine hassasiyet gösteren tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:15
Evren: “İnsanlığın ilerlemesinde fikir hürriyetinin kıymeti büyüktür”
banner337

“İnsanlığın ilerlemesinde fikir hürriyetinin kıymeti büyüktür” diyen Evren, çağdaş demokratik rejimlerde, basın çalışanlarının, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, uyarılması ve bilinçlendirilesi gibi önemli görevleri ifa ettiklerini kaydetti. 
Evren, dünyanın çeşitli coğrafyalarında, zor koşullarda çalışan basın emekçilerinin, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, basın etiğine uygun şekilde fikirlerini özgürce ifade etmelerinin demokrasilerin ilerlemesi ve insanlığın daha iyiye yol alması için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. 

banner341
İçişleri Bakanı Evren, kamuoyunun sağlıklı bir şekilde oluşması, toplumu ilgilendiren konularda farklı görüşlerin basın etiği dikkate alınarak, kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı gösterilerek, gazete, dergi, televizyon, internet gibi basın yayın ve iletişim araçlarında özgürce tartışılabilmesinin çağdaş demokrasilerin bir gereği olduğunu belirtti. 
“Ülkemizin kendine has sosyo-ekonomik ve siyasal yapısı içerisinde basın emekçilerimizin entelektüel yetkinlikleri ve toplumsal duyarlılıkları demokrasimizin gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır.” İfadelerini kullanan Evren, basın emekçilerine çalışmalarında başarılar diledi ve basın etiğine hassasiyet gösteren tüm basın çalışanlarımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı. 
 

banner360
Son Güncelleme: 03.05.2021 12:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten uyarı!
Polisten uyarı!
Orman yangınlarındaki ihmallere ilişkin Meclis Araştırma Komitesi Çarşamba günü toplanacak
Orman yangınlarındaki ihmallere ilişkin Meclis Araştırma Komitesi Çarşamba günü toplanacak
Harmancı, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı yayımladı
Harmancı, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı yayımladı
Meclis tamamlandı
Meclis tamamlandı
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Trafik Haftası nedeniyle mesaj yayımladı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Trafik Haftası nedeniyle mesaj yayımladı
CTP: “Gazetecilere baskı ve tehdit arttı"
CTP: “Gazetecilere baskı ve tehdit arttı"
İzcan: “Statükoyu kimin koruduğu ortaya çıkmıştır”
İzcan: “Statükoyu kimin koruduğu ortaya çıkmıştır”
Köprücük ve kaburga kemiği kırıldı!
Köprücük ve kaburga kemiği kırıldı!
MDP 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle mesaj yayınladı
MDP 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle mesaj yayınladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim