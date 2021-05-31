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Evren: “Hükümete geldiğimiz günden bugüne 2 bin 500 vatandaşlık verildi”

31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:15
Evren: “Hükümete geldiğimiz günden bugüne 2 bin 500 vatandaşlık verildi”
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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, göreve gelmesinden bugüne kadarki sürede 2 bin 500 vatandaşlık verildiğini, bunların 1810’unun evlilikten kaynaklanan vatandaşlık olduğunu, onun dışındaki 683 kişinin de ülkede 11 yılı doldurmuş kişiler olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor.

Eleştirileri ve soruları yanıtlamak üzere söz alan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, vatandaşlık konusunda kamuoyunda yer alan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Evren, iddiaların yer aldığı ses bandının nereden geldiği belli olmayan bir çalışma olduğunu belirterek, bakanlığın web sayfasından gerekli cevabın verildiğini, polisle de görüşüldüğünü ve konu hakkında şikayet yapıldığını söyledi. Evren, müsteşara da talimat verdiğini, tek tek gerekli konuşmaların yapıldığını belirtti.

Evren, bugüne kadar yapılan vatandaşlıklarla ilgili de soru üzerine hükümete geldikleri günden bu yana 2 bin 500 vatandaşlık verildiğini, 1810’unun evlilikten kaynaklanan vatandaşlık olduğunu, onun dışındaki 683 rakamının 11 yılı doldurmuş kişiler olduğunu kaydetti.

Evren, ülkede doğan kişilere vatandaşlık verilmesiyle ilgili soru üzerine bu konuda çalışma yapıldığını söyledi.

SANER: “İDDİALARLA DEĞİL, YAZILI METİNLERLE HAREKET EDİYORUZ”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Bakanlar Kurulu’ndan Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili özel soruşturmacı talebi ve geçiş kapılarıyla ilgili durumun netleştirilmesi ilgili soruları üzerine kürsüye çıkan Başbakan Saner, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili durumun itirafla ortaya çıktığını, bir gelişme olması durumunda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Saner, ortada konu ile ilgili iddia bulunduğunu, polisin sürekli istişare içinde olduğunu kaydetti. İddialarla hareket edilemeyeceğini, yazılı metinlerle hareket ettiklerini vurgulayan Başbakan Saner, bir şey olursa soruşturulacağını belirtti. Saner, muhalefetin eleştirileri üzerine toplumun kendilerine muhalefetten daha çok güvendiğini ifade etti, bu sırada Meclis’te sesler yükseldi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın ve HP Milletvekili Ayşegül Baybars’ın eleştirileri ve “somut adım atıldı mı?” sorusu üzerine Başbakan Saner, polisin bu konuda TC ile adli iş birliği çerçevesinde, Türkiye’deki polisle istişare içinde olduğunu söyledi.

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Kapılarla ilgili ifadesinin net olduğunu dile getiren Başbakan Saner, bu konuda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile görüştüklerini, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin de konuyu görüştüğünü söyledi.

“KAPILARI BUGÜN AÇMAYA HAZIRIZ”

Rum tarafı ayrım görmüyorsa, eş zamanlı tüm kapılar açılacaksa kapıları açmaya hazır olduklarını bildiren Saner, “Bugünse bugün açmaya hazırız” dedi.

İhtiyaçlı vatandaşlara yönelik hellim konusundaki soru üzerine Başbakan Saner, ilgili bakanın bu konuda gerekli cevabı verdiğini söyledi.

ERHÜRMAN: “KUTLU ADALI CİNAYETİ YUVARLAK LAFLARLA GEÇİŞTİRİLEMEZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili durumun yuvarlak laflarla geçiştirilemeyeceğini vurgulayarak, iddia da denilse itiraf de denilse bir ifade olduğunu ve resmi kayıtlara girdiğini söyledi.

Saner’in açıklamasına göre polisin harekete geçildiğini ve Türkiye’deki muadil makamlarla istişare içinde olduğunu kaydeden Erhürman, polisin yazılı olarak da muadil makamlarla yazılı olarak istişare içinde olması gerektiğini vurguladı.

Muhalefetin bu konu patladığından bu yana “Hükümet bu cinayetten suçludur” demediğini, sadece harekete geçilmesini istediklerini dile getiren Erhürman, konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’ın sosyal medyada yazdığını savunduğu “Ne konuşacaklarını şaşırdılar” açıklamasını eleştirdi. Erhürman, polis dışında, Başbakanlığın ve Cumhurbaşkanlığı’nın da gerekli girişimleri yapmasının önemine değindi.

Vatandaşlıklar konusunda konuşan Erhürman, 4’lü hükümet döneminde verilen vatandaşlıkların büyük çoğunluğunun annesi, babası vatandaş olmayan burada doğan veya 6 yaşından küçük kişilere verildiğini kaydetti. Bu çocuklara öncelik tanınması gerektiğine vurgu yapan Erhürman, rakamların takipçisi olacaklarını bildirdi.

Emekli olup da özel sektörde esnaf olarak çalışanlarla ilgili getirilen yasa gücünde kararnamenin Anayasa’ya göre yeni mali yükümlülük getiremeyeceğine dikkat çeken Erhürman, yapılan şeyin içerik olarak yanlış ve hukuken de anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Bunun sürdürülüp sürdürülmeyeceğini Maliye Bakanı Oğuz’a soran Erhürman, bu konuda gelecek hafta bilgi verileceği yanıtını aldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sorusu üzerine, sosyal sigorta emeklisinin parası kendisine yetmediği için çay ocağı işlettiği örneğine dikkat çeken Erhürman, bunun adil bir vergilendirme olmadığını söyledi. Erhürman, hükümetin bunu geri çekmesi gerektiğinin altını çizerek, gelecek hafta konu hakkında cevap beklediklerini aksi halde konunun dava konusu olacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 31.05.2021 19:21
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