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Evren: "Bizler, bu onurlu, fedakâr halkın evlatlarıyız"

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı..

20 Aralık 2021 Pazartesi 15:00
Evren: "Bizler, bu onurlu, fedakâr halkın evlatlarıyız"

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli mücadelenin kahramanları aziz şehitleri asla unutmayacaklarını vurguladı.

Evren mesajında, “Onların fedakârlıkları, cesaret ve kararlılıkları sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu topraklarda özgürce, hür ve güven içinde yaşamamız uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanete kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Evren’in mesajı şöyle:

“EOKA tedhiş örgütünün ağır silahlarla, 21 Aralık 1963 tarihinde başlattığı acımasız katliamlar tarihimize ‘Kanlı Noel’ saldırıları olarak geçmiş ve bu soykırım harekâtı sonucunda 19 bine yakın insanımız, 103 köyü boşaltmak zorunda kalmış, 400’e yakın masum insanımız ise şehit olmuştur.

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Yunan ordusu tarafından desteklenen EOKA teröristlerinin ağır silahlarla Kıbrıs Türkü’ne karşı başlattığı soykırım harekâtı karşısında, tarihte emsaline az rastlanan bir direniş ve mücadele ortaya koyan Mukavemetçi halkımız, 11 yıl süren insanlık dışı yaşam koşulları altında dahi var olmayı bilmiş, ulusal birliğini korumuş, davasına sahip çıkmıştır.

Bizler, bu onurlu, fedakâr halkın evlatlarıyız…

Bu duygu ve düşüncelerimle, bizlere ışık olmaya devam eden gazilerimize şükranlarımı sunuyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum.”

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Son Güncelleme: 20.12.2021 15:46
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