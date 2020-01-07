Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı ile Mobilya Fuarı 23 Ocak’ta

UNIFEX Fuarcılık ve Organizasyon Ltd.’den verilen bilgiye göre, fuarda, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek 10. kez ziyaretçisine güvenli ve avantajlı alışveriş yapma imkânı sunulacak.

Ayrıca ilk kez düzenlenecek Mobilya Fuarı’nda ise ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturacak.



Fuarla ilgili bilgi 0548 830 3000 numaralı telefon ve info@expocyprus.com adreslerinden temin edilebilecek.