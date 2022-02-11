Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı 18 Şubat’ta açılıyor

Unifex Fuarcılık’tan yapılan açıklamaya göre, fuarda, yerli ve sektör profesyonelleri ağırlanacak.

Fuarda, sadece düğün gününe yönelik firmalar değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmalar da ziyaretçilerle buluşturulacak.

3 gün sürecek fuar hakkında bilgi almak için 0548 830 3000 numaralı telefon ve [email protected] adresine ulaşılabileceği bildirildi.