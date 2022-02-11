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Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı 18 Şubat’ta açılıyor

“Wedding Cyprus 2022” “10. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı”, 18 Şubat’ta Demirhan’daki 1001 Airport Mall & Fuar alanı açılıyor. Fuar, 18-20 Şubat tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

11 Şubat 2022 Cuma 15:15
Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı 18 Şubat’ta açılıyor

Unifex Fuarcılık’tan yapılan açıklamaya göre, fuarda, yerli ve sektör profesyonelleri ağırlanacak.

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Fuarda, sadece düğün gününe yönelik firmalar değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmalar da ziyaretçilerle buluşturulacak.

3 gün sürecek fuar hakkında bilgi almak için 0548 830 3000 numaralı telefon ve [email protected] adresine ulaşılabileceği bildirildi.

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Son Güncelleme: 11.02.2022 21:12
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