Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı 18 Şubat’ta açılıyor

Unifex Fuarcılık’tan yapılan açıklamaya göre, fuarda, yerli ve sektör profesyonelleri ağırlanacak.
3 gün sürecek fuar hakkında bilgi almak için 0548 830 3000 numaralı telefon ve [email protected] adresine ulaşılabileceği bildirildi.
“Wedding Cyprus 2022” “10. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı”, 18 Şubat’ta Demirhan’daki 1001 Airport Mall & Fuar alanı açılıyor. Fuar, 18-20 Şubat tarihleri arasında ziyarete açık olacak.
Unifex Fuarcılık’tan yapılan açıklamaya göre, fuarda, yerli ve sektör profesyonelleri ağırlanacak.
3 gün sürecek fuar hakkında bilgi almak için 0548 830 3000 numaralı telefon ve [email protected] adresine ulaşılabileceği bildirildi.