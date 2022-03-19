Evlat edinilen çocuklara KKTC Yurttaşlığı Hakkını Düzenleyen Yasa Önerisi hazırlandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın hazırlayıp Meclis’e sunduğu “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi”, Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine sunuldu.
KKTC yurttaşı bir kişi tarafından evlat edinilen bir çocuğun KKTC vatandaşlığı kazanmasını düzenleyen yasa önerisiyle ilgili görüş ve öneriler, 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.
Öneri, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce KKTC yurttaşı bir kişi tarafından evlat edinilen küçüğünün vasisinin, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, en geç bir yıl içerisinde daireye başvurması halinde, evlat edinilen küçük KKTC yurttaşlığı kazanmasını da mümkün kılıyor.