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Evlat edinilen çocuklara KKTC yurttaşlığı…

YURTTAŞLIK (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ MECLİS’TE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

18 Nisan 2022 Pazartesi 15:15
Evlat edinilen çocuklara KKTC yurttaşlığı…

KKTC yurttaşı bir kişi tarafından evlat edinilen bir çocuğun KKTC vatandaşlığı kazanmasını düzenleyen “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi” Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul etti. 

Meclis Genel Kurulu, önerinin kabulünün ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel kurul, yarın saat 10.00’da denetim gündemiyle toplanacak.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin tasarıya ilişkin raporunu Komite Başkanı Yasemi Öztürk okudu. Öztürk, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay tarafından hazırlanarak komiteye getirilen yasa önerisinin komitede oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi. 

CANALTAY

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay da, yasa önerisi üzerine söz alarak, bu yasa önerisi ile sosyal  devlet olma anlayışının daha da ileriye götürüleceğini ifade ederek, destek veren herkese teşekkür etti.

ÖZDENEFE

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Fazilet Özdenefe de, Canaltay ve komite üyelerine teşekkür etti, bu yasa önerisiyle, yasadaki hak ihlali ve anomalilerden birinin düzeltildiğini söyledi, olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Yurttaşlık Yasası’nın baştan aşağı değişmesi gerektiğini ve bunun partiler üstü olduğunu da ifade eden Özdenefe, mevcut Yurttaşlık Yasası’nda yaşanan istismarlara ve sıkıntılara işarat etti, ülkenin kanayan yarası olduğunu söyledi.

Özdenefe, Yurttaşlık Yasası’nın ele alınacak öncelikli yasa olması gerektiğine de işaret ederek, CTP olarak destek vereceklerini kaydetti.

BAYBARS

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis’te tartışmalar yerine yasa çalışmaları yapmanın önemine işaret ederek, Yurttaşlık Yasası’nda bir maddelik değişiklik yapıldığını, evlat edinilen çocukla, kan bağı olan çocukların yaşadığı anomalinin ortadan kaldırıldığını, bu konuda doğru bir adım atıldığını kaydetti. Baybars, Yurttaşlık Yasası’nın da tümden elden geçirilmesinin gerekliliğine değindi, kendi bakanlığı döneminde bu konudaki çalışmanın sonuçlanamadığını kaydetti ve bu konuda hükümete çağrı yaptı.

TAÇOY

Yasa önerisiyle ilgili söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise, yasa değişikliğinin uzun zamandır arzu edilen bir adım olduğunu ifade ederek, komiteye teşekkür etti. Taçoy, bu gibi gençlerin geleceğini etkileyen yasaların daha hızlı ele alınması konusunda bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını, gündemlerinde çocuklarla ilgili başka yasalar da bulunduğunu söyledi. 

Meclis Genel Kurulu, “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin oy birliğiyle onaylanmasının ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı.

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Son Güncelleme: 18.04.2022 15:42
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