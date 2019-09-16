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Evkaf’tan Çöpleri Tek Başına Toplayan Gence “iyilik Lideri” Ödülü

Lefkoşa, 16 Eylül 19 (.): Tek başına bir plajın tüm çöplerini toplayan Eray Karacamert’e Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından “İyilik Lideri” teşekkür belgesi verildi ve Dome Hotel’de 2 gecelik konaklama hediye edildi. 

Evkaf’tan Çöpleri Tek Başına Toplayan Gence “iyilik Lideri” Ödülü

Lefkoşa, 16 Eylül 19 (.): Tek başına bir plajın tüm çöplerini toplayan Eray Karacamert’e Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından “İyilik Lideri” teşekkür belgesi verildi ve Dome Hotel’de 2 gecelik konaklama hediye edildi. 

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:07
Evkaf’tan Çöpleri Tek Başına Toplayan Gence “iyilik Lideri” Ödülü

Lefkoşa, 16 Eylül 19 (.): Tek başına bir plajın tüm çöplerini toplayan Eray Karacamert’e Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından “İyilik Lideri” teşekkür belgesi verildi ve Dome Hotel’de 2 gecelik konaklama hediye edildi. 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre Eray Karacamert teşekkür belgesini Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in elinden aldı. İyilik Gönüllüleri Yaz Şenliği sırasında dev ekranda plaj temizlik resmi de yayınlandı. 

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter, ödülü verirken yaptığı konuşmada “Eray’ın bu davranışı hepimize örnek olmuştur ve moral vermiştir. Evkaf olarak İyilik Gönüllüleri hareketini başlattık. Bunu yaparken amacımız topluma örnek olmak ve gençlerimizin karşılıksız iyilik yapmanın tadına varmalarını sağlamaktı. Eray Karacamert ise kendi kendine bir iyilik hareketi başlatarak liderlik etti. Onun bu davranışını sosyal medyada fark edince bütün İyilik Gönüllüleri olarak çok sevindik ve kendisine teşekkür etmek istedik” ifadelerini kullandı.
(DOĞ/ÖK)    FOTOĞRAFLI
 

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