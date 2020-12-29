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Evkaf'tan alkışlanacak adım

Vakıflar İdaresi, korunmaya muhtaç çocuklara sevgi evi hediye ediyor... Evkaf, 18 milyon TL'lik gelirden vazgeçip gece kulübü olarak kullanılan tesisleri bu projenin kullanımına bırakıyor

29 Aralık 2020 Salı 12:30
Evkaf'tan alkışlanacak adım
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, geçmişte vakıf amaçları dışında eğlence merkezi olarak kullanılan bir tesisi Çocuk Sevgi Evi yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na devrediyor.

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Evkaf, 2013 yılından beri süren geri alma davasında sona yaklaşarak, 18 milyon TL’lik bir gelirden vazgeçti ve bu tesisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sembolik bir miktara kiralama aşamasına geldi.

Hamitköy Köy Cami Komisyonu’na ait 7 dönüm arazi, 2 büyük bina, 12 adet bungalow ve yüzme havuzundan oluşan tesis devletin himayesindeki çocuklar için sosyal bir tesise dönüştürülecek. Ciddi boyutlara gelen bir problem çözülecek. Binaların tamiratları ve hazırlıklar, başta Tangül Çağıner Vakfı olmak üzere birçok hayırsever tarafından yapılacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bu mülk için 2013 yılında tahliye davası açıldı ve mahkeme 2019 yılında tahliyesine karar verdi. Şu anda zilliyet davası devam etmekte ve yakın bir zamanda sonuçlanacağı tahmin edilmektedir. Mülk, Çocuk Sevgi Evi yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 10 yıllığına kiralanacaktır. Bakanlığın yatırımı tamamlamasından sonra sözleşmenin 30 yıla çıkarılması planlanmaktadır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, raiç kira bedeli yılda 600 bin TL olan ve 30 yılda 18 milyon TL olan gelirinden, bu ulvi kullanım nedeniyle feragat etmiş ve sembolik bir bedel olan yılda 3000 TL bedelle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kiralamıştır. Bu kiralama ile zilliyet davası bitene kadar anahtar teslimi yapılmayacak, ancak bu süre zarfında Bakanlık projelendirme çalışmalarını yürütebilecektir.”

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Son Güncelleme: 29.12.2020 13:23
Anahtar Kelimeler:
Vakıflar IdaresiSevgi Evi
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