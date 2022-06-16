Evkaf Biliyorum Yarışmasında başarılı olan 10 gence bisiklet ödülü

Evkaf Biliyorum yarışmalarında 21’inci hafta ödülleri sahiplerini buldu.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından verilen bilgiye göre, her hafta düzenli olarak yapılan Evkaf Biliyorum yarışmalarının 21’inci haftasındaki soruyu doğru cevaplayan 10 gence bisiklet ödülü verildi. Evkaf Bahçesinde yer alan ödül töreninde kazanan gençlere hediyeleri Evkaf yetkililerinden Mehmet Güneş tarafından takdim edildi.
Evkaf Biliyorum yarışması her pazartesi saat 19.00’da http://www.evkafbiliyorum.com/ adresinde yapılıyor.