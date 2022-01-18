Evkaf, 2022 yılını “ilim yılı” olarak çalışmaya karar verdi

Evkaf’tan yapılan açıklamada, Evkaf’ın 2022 yılında ilim ve bilim alanında yaptığı ve planladığı çalışmalara paylaşıldı.

“2021 yılında açılan ‘100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi’ ile atalarımızın matematik, fizik, astronomi, sosyoloji, mühendislik ve tıp alanlarında yaptığı inanılmaz çalışmalar ve buluşlar ile tanıştık. 2022 yılına girerken Bedesten, Lefkoşa’da devam eden sergi ile, bilim tarihini halkımız ile öğrenmeye devam ediyoruz” denilen açıklamada, modern ilim dünyasının temellerini oluşturan Türk ve İslam Bilimcilerinin öğrendikleri her konuyu kat kat geliştirerek daha yüksek bir seviyeye ulaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, “Araştırmacı ve çok çalışmış bilim insanlarından oluşan geçmişimizden aldığımız ilham ile bu yıl ilim ve bilim dolu çalışmalara yönelmeye karar verildi” denilerek, Evkaf’ın 2022 yılına bilim atölyeleri ile başladığı belirtildi.

Bu çerçevede, KKTC’de bulunan tüm Türk Maarif Kolejleri, Final ve Doğru Akdeniz Üniversitesi’nde 3-8 Ocak tarihlerinde Hollanda’dan gelen bilim insanı Prof. Dr. Jan. Hogendijk, Wilfred de Graaf ve Mr. Tom Reijngoudt ile birçok atölye çalışması yapıldığının belirtildiği açıklamada, 6 Ocak’ta ise Lefkoşa Merit Hotel’de sergi ziyaretçileri için İslam Bilim Tarihi üzerine seminer verildiği ve astronomi aleti olan usturlap ve Ebced sayı sistemleri üzerine çalıştay yapıldığı aktarıldı.



Açıklamada, EVKAF tarafından 2022 yılı için Bilim insanları ve eserlerini içeren duvar takvimi hazırlandığı, http://www.evkafbiliyorum.com sitesi üzerinden bilgi yarışmaları düzenlendiği ve okullarda dağıtılmak üzere bilim konulu kitaplar hazırlandığı da kaydedildi.

Açıklamada, “2022 yılında öğretmenler, öğrenciler, ilim severler, araştırmacılar ve akademisyenlere yönelik, farklı ve geliştirici ilim çalışmalarına devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

