Evinde Yaşamını Yitiren Bangoura’nın Ölüm Nedeninin Tespiti İçin Kan Ve Doku Örnekleri Alındı

KUYUYA DÜŞEN KIRMIZIOĞLU’NUN ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA

Lefkoşa, 19 Ağustos 20 : Gazimağusa’da evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren İsmael Bangoura’nın (E-25) otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği belirtildi.

Polis açıklamasına göre, Pazar günü gerçekleşen ölümle ilgili soruşturma da devam ediyor.

Ozanköy’de evinin bahçesinde bulunan üstü kapalı su kuyusuna düşerek yaşamını yitiren Mehmet Ali Kırmızıoğlu’nun (E-47) otopsisinde, ölüm sebebinin “suda boğulma” olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, 12 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen trafik kazasından dolayı aranan U.S.U.’nun (E-29) tespit edilerek, yapılan üst aramasında yaklaşık 22 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğun inanılan madde bulunarak tutuklandığını bildirdi.

Polis açıklamasında dün akşamüstü tutuklanan U.S.U.’ya ek olarak meseleyle bağlantılı olduğu tespit edilen K.S. (E-31) de tutuklandı.

Diğer yandan dün gece ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 adet ucu yanık sarma sigara bulunan T.Ş. (E-24) de tutuklandı.

Yeşilyurt’ta ise dün saat 14:30 ‘da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı. Polis açıklamasına göre, devriye halinde olan polis ekibi tarafından park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen C.T. (E-36) ve araçta yolcu olarak bulunan C.K.’nin (E-42) üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet Suboxone marka hap ile 1 adet Suboxone marka boş hap ambalaj bulundu.

C.T ve C.K’nin aynı sıra meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.C.’nin (E-38) de tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(ÖZ/HA)