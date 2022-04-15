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Evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Girne’de evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan üniversite öğrencisi Michael Chimmabio bugün mahkemeye çıkarıldı.

15 Nisan 2022 Cuma 19:15
Evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan üniversite öğrencisi Michael Chimmabio bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Mert Osmanlılar zanlı hakkındaki iddiaları aktardı.

Polis, 13.04.2022 tarihinde, Girne’de, zanlının kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; toplam 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ifade eden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Michael ChimmabioGirne
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