Evinde tabanca bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa'da meydana gelen "Kanunsuz Ateşlı Sılah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu" suçlarından tutuklanan zanlı Öncel Erol mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Birtan Başaran olayla ilgili bulguları aktardı.

Başaran, zanlı Öncel Erol'un 31 Aralık 2022 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Marmara Bölgesi’nde Öncel Erol, ikametgahında mahkeme emri ile Lefkoşa Adli Şube Amirliği’nde görevli polis ekiplerince yapılan arama neticesinde konu ikametgahın yatak odasında bulunan duvar dolabı içerisinde 1 adet kanunsuz ateşli silah olan blow marka tabanca ve bu tabancaya takılı şarjörü içerisinde kanunsuz patlayıcı madde olan 2 adet 7.65 mm çapında canlı mermiler bulunduğunu mahkemeye aktardı.

“TABANCA BENİMDİR VE NERDE BULDUĞUM BENİ İLGİLENDİRİR"

Polis zanlının tabanca ile ilgili kendinden istenilen izahat ta "tabanca benimdir ve nerde bulduğum beni ilgilendirir" diyerek sözlü beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

“TABANCA ÖLEN KARDEŞİME AİT”

Polis, zanlı Öncel Erol’un gönüllü ifade verip, tabancanın ölen kardeşi Yücel Erol’a ait olduğunu ve kardeşi öldükten sonra birlikte sakladıkları yerden alıp, evine götürdüğünü ve hatıra için sakladığını anlattığını belirtti.

2 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK

Polis, zanlının 30 Aralık 2022 tarihinde bir döviz bürosuna giderek, vezne çalışanına, “Malımı geri isterim. Patronuna söyle. Yoksa kötü olacak” dediğini anlattı. Polis, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ve balistik inceleme yapılması gerektiğini söyledi. Polis zanlının soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.