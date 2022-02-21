Evinde ölü bulundu

AYNA SHARİPOVA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Girne’de sakin 55 yaşındaki Ayna Sharipova kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.

Polisten yapılan açıklamada, dün saat 09.00 sıralarında Girne’deki ikametgahında bulunan Sharipova’ya yapılan ilk kontrolde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

Sharipova’nın ölüm sebebinin, yapılacak otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.

ERCAN’DA SAHTE PCR BELGESİ İBRAZ EDEN ÜÇ ŞAHIS TUTUKLANDI

Ercan Havalimanı’nda, KKTC’den çıkış yapmak amacıyla sahteledikleri PCR belgelerini görevli memura ibraz eden 3 şahıs tutuklandı.



Polis, dün saat 13.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda F.A.D.’nin (E-48), KKTC’den çıkış yapmak amacıyla PCR testi yaptırmadığı halde, negatif sonuçlu PCR testiyle ilgili evrağı dijital ortamda sahteledikten sonra görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.Öte yandan, dün, saat 11.15 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, O.R. (K-42) ve A.R.’nin ( E-17) KKTC’den çıkış yapmak amacıyla PCR testi yaptırmadıkları halde, negatif sonuçlu PCR testini gösteren iki adet evrağı dijital ortamda sahteledikten sonra görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdükleri de tespit edildi.Bahse konu şahısların tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.UYUŞTURUCU BULUNDURMAKTAN TUTUKLANAN B.O.O.’NUN EVİNDE DE UYUŞTURUCU BULUNDUGirne Çevre Yolu üzerinde Cuma günü polis ekipleri tarafından yapılan asayiş ve trafik operasyonu sırasında, tasarrufunda uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanan B.O.O.’nun (E-26) Gazimağusa’daki evinde yapılan aramada yaklaşık 1,5 gram uyuşturucu ve plastik öğütücü bulundu.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.