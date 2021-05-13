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Everest'e tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti

Everest Dağı'na tırmanan biri İsviçre, biri ABD'den olmak üzere 2 dağcı hayatını kaybetti.

13 Mayıs 2021 Perşembe 10:10
Everest'e tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti
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Nepal'deki tırmanış organizasyonundan yapılan açıklamada, İsviçreli 40 yaşındaki Abdul Waraich'in zirveye ulaştıktan sonra bitkinlik nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

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ABD'li 55 yaşındaki Puwei Lui'nin de bitkinlik ve "kar körlüğü" nedeniyle alındığı kamp alanında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Her yıl ortalama 5 kişi, Dünya'nın en yüksek noktasına tırmanmak için çıktıkları yolda hayatını kaybediyor.

Ancak bu sezon, Everest dağcılarının sayısında artış görüldü, bu da ölümlerin artabileceği anlamına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Everest
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