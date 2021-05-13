Everest'e tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti

Nepal'deki tırmanış organizasyonundan yapılan açıklamada, İsviçreli 40 yaşındaki Abdul Waraich'in zirveye ulaştıktan sonra bitkinlik nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

ABD'li 55 yaşındaki Puwei Lui'nin de bitkinlik ve "kar körlüğü" nedeniyle alındığı kamp alanında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Her yıl ortalama 5 kişi, Dünya'nın en yüksek noktasına tırmanmak için çıktıkları yolda hayatını kaybediyor.

Ancak bu sezon, Everest dağcılarının sayısında artış görüldü, bu da ölümlerin artabileceği anlamına geliyor.