Eve giren ayı kendini kitleyip gardıropta uyuyakaldı!

ABD’de bir ailenin evine giren siyah bir ayı kendini çamaşır odasına kilitleyip gardırobun içinde uyuyakaldı.ABD’nin Montana eyaletinde bir ailenin evine giren siyah bir ayı kendini çamaşır odasına kilitledikten sonra gardırobun içinde uyuyakaldı. Şerif ofisi, “Yetkililer cama vurarak ayıyı uyandırmaya çalıştığında, ayı hiç oralı olmadı” dedi.

Cama vurup uyandırmaya çalıştılar

Hayvanı çıkarmak için Butler Creek’te bulunan eve gelen polis, ev sahibinin eşyalarını parçalayan ve kapıyı içerden kilitleyen ayıya ilk denemede ulaşamadı. Odaya giremeyen polis, daha sonra cama vurarak ayıyı uyandırmaya çalıştıysa da ayı esneyerek karşılık verdi ve oralı olmadı.

Nihayet kapıyı açmayı başaran polis, vahşi yaşam uzmanlarının ayıyı güvenli bir şekilde tahliye etmesine izin verdi. Ev sahipleri ayının odaya gece yarısı girdiğini fark ettiğini belirtti. Missoula Şerif Ofisi sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, “Vay canına!!! Ne gündü ama!” yazdı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Yetkililer olay yerine geldiğinde, siyah bir ayının vestiyerin bulunduğu çamaşır odasının kapısını açtığını ve bir şekilde kapıyı içeriden kilitlemeyi başardığını gördü. Odadan çıkamadığını fark eden ayının, eşyaları parçalamaya başladığı ve ardından yorgun düşerek gardıroba tırmanarak uykuya daldığı anlaşıldı. Yetkililer cama vurduğunda, ayı hiç oralı olmadı. Yavaşça gerinen ayı esneyerek ve memnuniyetsiz halde kapıya doğru sadece şöyle bir baktı. Nihayet yetkililer kapıyı açmayı başardı ve ayının gardroptan inerek oradan uzaklaşmasını beklediler. Ancak ayı sadece daha fazla esneyerek karşılık verdi. Ev sahipleri ayının güvenli bir şekilde tahliye edilmesinden ötürü memnuniyet duydu. Ancak gece yarısı ihtiyaçları için evlerine giren bu davetsiz misafiri de yakın zamanda unutmayacaklar.

Ayının bu eve girmeden önce yakınlardaki iki eve de girmeye çalıştığını kaydeden polis, bölge halkına kapılarını sıkıca kilitlemeleri yönünde uyarıda bulundu.